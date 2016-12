Thunderbolt Fantasy bientôt sur Wakanim.tv !

Partager

Nous sommes fiers de vous annoncer la diffusion de la série :

Thunderbolt Fantasy

La série a débuté le 8 juillet au Japon et sera disponible sur Wakanim à partir de la semaine prochaine. Le retard sur la diffusion de la série sera rattrapé. Vous pourrez ensuite retrouver un nouvel épisode tous les vendredis à 17h.

La série sera disponible via l’abonnement à 5€/mois ou en téléchargement définitif. Tous les épisodes seront diffusés gratuitement pour une durée de 7 jours.

Synopsis de la série

Autrefois une guerre opposa le monde des humains à celui des démons. Pendant ce conflit, les humains forgèrent des armes appelées Shinkaimakai capables de déployer des pouvoirs extraordinaires. Après la guerre, les Goinshi sont devenus les protecteurs des Shinkaimakai, et parmi eux, les frère et soeur Dān Héng et Dān Fěi, gardiens de la plus puissante des armes : Tengyôken. Seulement, le maléfique Miè Tiān Hái désire avidement mettre la main sur Tengyôken. Alors qu’il poursuit Dān Fěi en fuite, cette dernière fait la rencontre de Lǐn Xuě Yā et Shāng Bù Huàn, qui lui viennent en aide. Ces trois-là vont faire de nouvelles rencontres au fil de leur aventure vers La Tour des Sept Péchés où se trouve Miè Tiān Hái.





OEuvre originale : Thunderbolt Fantasy Project

Projet initial / Scénario / Direction : Urobuchi Gen (Nitroplus)

Effets physiques / Prise de vue : PILI

Design des personnages : Nitroplus (Momori Shinov / Minamoto Satoru / Niθ / Chuohigashiguchi

Design des armes : PILI / Ishiwata Makoto (Nitroplus)

Conseil à la plastique : Good Smile Company

Musique : Sawano Hiroyuki

Directeur du son : Iwanami Yoshikazu

Production : Thunderbolt Fantasy Project

© 2016 Thunderbolt Fantasy Project