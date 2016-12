Kizumonogatari partie 2 et Accel World : Infinite Burst au cinema !

Partager

À l'occasion du Paris Loves Anime, @Anime et Wakanim sont heureux de vous annoncer la projection au Grand Rex des films Kizumonogatari partie 2 : Sang bouillonnant et Accel World : Infinite Burst le 26 août prochain. Les places sont disponibles sur le site du Grand Rex au prix de 10€ pour 1 film ou 15€ les deux.

kizumonogatari partie 2 : sang bouillonnant

Après la diffusion du premier film en janvier dernier, nous continuons sur notre lancée avec le second film de la trilogie. La projection du film aura lieu le vendredi 26 août à 21h15 au Grand Rex, soit seulement une semaine après la sortie dans les salles japonaises !

La premier film de la trilogie est maintenant disponible via l’abonnement à 5€/mois ou en téléchargement définitif ici :

- SYNOPSIS -

Araragi Koyomi, lycéen en Première, croise le portrait parfait de l’élève modèle, parée de lunettes et de tresses, Hanekawa Tsubasa, qui va à la même école que lui. Koyomi apprend d’elle qu’il y aurait un vampire en ville. Le soir même, Koyomi s’étant rendu en ville, rencontre sur un quai du métro une femme appelant à l’aide de toutes ses forces, couverte de sang et privée de ses quatre membres. Comme l’avait dit Hanekawa, il s’agit d’une femme blonde splendide... aux yeux si froids, à vous faire frémir.

Bienvenue dans le monde de la nuit.

C’est ainsi que commence l’histoire de la vampire légendaire, Kiss Shot Acerola Orion Heart Under Blade, et d’Araragi Koyomi.

- FICHE TECHNIQUE -

Langue : japonais

Sous-titres : français

Genres : action, mystère, romance, surnaturel

Durée du film : 60 minutes

Pour publics avertis



Réalisateur en chef : Akiyuki Simbo

Réalisation : Tatsuya Oishi

Character design : Akio Watanabe, Hideyuki Morioka

Créateur : NisiOisin

Musique : Satoru Kôsaki

Animation : SHAFT

© NISIOISIN/KODANSHA,ANIPLEX,SHATFT. All RIghts Reserved.

Accel world : infinite burst

La projection du film aura lieu le vendredi 26 août à 19h au Grand Rex.

Le film est sorti au Japon le 23 juillet 2016. Il est réalisé par Masakazu Obara. Il se base sur le même univers que la série Accel World débutée en 2012. La série de 24 épisodes, réalisée par le studio Sunrise, est disponible sur Wakanim.tv en téléchargement définitif.

- SYNOSPSIS DE LA SERIE -

En 2046, chacun utilise dorénavant un terminal portatif appelé Neuro-linker, permettant d’être connecté en permanence à des réseaux virtuels. Haruyuki, collégien petit et obèse, est un enfant qui souffre de cette persécution. Pour échapper à son triste quotidien, Haruyuki passe régulièrement du temps sur un réseau local. Un jour, la très populaire Neige Noire lui propose de rejoindre un mystérieux programme, le Brain Burst.

Langue : japonais

Sous-titres : français

© 2015 Reki Kawahara / KADOKAWA ASCII Media Works publié / AWIB Project

