Une carte cadeau pour The Irregular at Magic Hight School

En partenariat avec les éditions Ofelbe, les 3 premiers épisodes de la série animée de The Irregular at Magic High School seront offerts grâce à une carte cadeau Wakanim présente dans chaque exemplaire du tome 1 du light novel.

/ ! \ Attention, cette opération sera limitée au premier tirage / ! \

Dès le 27 octobre 2016, plongez au cœur d'un monde futuriste qui mêle avec ingéniosité magie et nouvelles technologies, et intégrez l'une des plus prestigieuses écoles de magie du Japon pour suivre le quotidien d'apprentis magiciens inconscients des dangers qui les entourent !

Saga à mi-chemin entre Fantasy et Science-Fiction, The Irregular at Magic Hight School revisite le concept de la magie et fait de cette force surnaturelle, autrefois fruit des mythes et légendes, une technologie bien réelle.

Avec The Irregular at Magic High School, les éditions Ofelbe s'apprêtent à vous faire vivre une nouvelle expérience littéraire !

The Irregular at Magic High School

Tsutomu Sato (scenario) et Kana Ishida (illustrations)

Light Novel

En 2095, trente ans après l’intervention des magiciens qui mirent fin à la Troisième Guerre mondiale, la magie, autrefois fruit des mythes et légendes, est devenue une technologie courante tout comme les pouvoirs qu’elle procure.

Tatsuya Shiba et sa jeune soeur Miyuki ont tous deux rejoint la plus prestigieuse de toutes les écoles de magie, mais si l’un est relégué au rang des élèves les moins doués, l’autre est considérée comme un véritable prodige.

Alors qu’ils ne rêvent que d’une scolarité sans histoire, les conspirations et les menaces pesant sur l’académie les forceront à agir !