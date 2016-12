Kiss Him, Not Me ! bientôt disponible sur Wakanim

Partager

Retrouvez la série Kiss Him, Not Me ! sur Wakanim début octobre !

La série se base sur le manga de Junko du même nom, édité par Delcourt/Tonkam, qui comporte 5 tomes. Le tome 6 sera disponible au mois de novembre.

La série sera diffusée via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode ! Tous les épisodes seront disponibles gratuitement pendant une semaine après leur sortie.

Fiche Technique :

Studio d’animation : Brain’s Base

Réalisation : Hiroshi ISHIODORI

Scénario : Michiko YOKOTE

Character design : Kazuhiko TAMURA

Synopsis :

Kae est à la fois une Otaku et une Fujoshi (fan de boy’s love), très enrobée et presque inexistante. Un jour, elle est choquée par la mort de son héros de dessin animé préféré et, déprimée, elle s’enferme dans sa chambre plusieurs jours durant. Après une perte de poids assez violente, elle revient au lycée et découvre qu’elle a dorénavant un physique de rêve, qui pourrait s’avérer ravageur...

© Junko, KODANSHA / “Kiss Him Not Me” Production Committee. All Rights Reserved.