March comes in like a lion en simulcast sur Wakanim

March comes in like a lion arrive en simulcast sur Wakanim cette saison !

La série est adaptée du manga de Chica Umino.

La série sera disponible uniquement via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

À partir d’octobre, des séries seront proposées exclusivement aux abonnés et aux collectionneurs parmi les nouveautés en simulcast. Cette saison, «Drifters» et «March comes in like a lion» seront les deux titres concernés par ce changement.

Fiche Technique :

Nom original : San Gatsu no lion

Studio d’animation : Shaft

Réalisation : Akiyuki Shimbou

Character design : Nobuhiro Sugiyama

Musique : Yukari Hashimoto

Synopsis :

Enfant, Rei Kiriyama a perdu sa famille dans un accident.

À 17 ans, Rei est aujourd’hui un joueur professionnel de shogi encore accablé par un profond sentiment de solitude.

Un jour, son quotidien va être bouleversé par sa rencontre avec les trois soeurs : Akari, Hinata et Momo.

C’est une histoire de personnes qui vont se battre pour récupérer ce petit quelque chose qu’elles ont perdu.

© Chica Umino,HAKUSENSHA/March comes in like a lion Animation Committee