Collection de cartes abonnements Sword Art Online

Dans le cadre de la promotion du nouveau film “Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale” prévu pour 2017, Wakanim va proposer - sur sa boutique en ligne et dans divers points de vente - une collection de cartes prépayées aux couleurs d’un pays et des deux personnages principaux de la série phare. Kirito et Asuna seront ainsi présentés dans des tenues typiques de l’Allemagne, de l’Espagne, des États-Unis, de la France...

Il s'agit des design promotionnel exclusifs réalisés par A1-Pictures, dévoilés et réunis pour la première fois !

Les cartes seront distribuées de manière aléatoire, laissez la chance décider pour vous.

Il y a même des cartes mystères avec des tenues non dévoilées qui doubleront votre période d'abonnement !

Le produit est proposé au prix de 10€. Chaque carte prépayée donnera la possibilité - avec un code au dos du produit - de bénéficier des avantages de l’abonnement sur la plateforme Wakanim pendant une durée de 50 jours sans engagement.



La liste des distributeurs sera indiquée ultérieurement. Il est déjà disponible en précommande sur la boutique en ligne : https://shop.wakanim.tv