Doublage simultané sur la série DRIFTERS !

«Hier en japonais, aujourd’hui en français»

Une série d’animation japonaise, doublée et diffusée en simultané avec la TV Japonaise, c’est possible, et c’est une première en France !

La série d’animation Drifters, diffusée tous les samedis sur J-one (en exclusivitée sur le câble, par satellite/adsl et sur mobile) à partir du 15 octobre (doubles épisodes) sera proposée seulement une journée après sa sortie à la TV japonaise, et entièrement doublée en Français.

Cette innovation sur le paysage de la TV française est rendue possible grâce à l’éditeur @ANIME et WAKANIM, société spécialisée dans les diffusions simultanées avec le Japon (simulcast) depuis 2009.

Pilotée par Justine Cocquyt chez WAKANIM en collaboration avec @ANIME la production des doublages est un nouveau challenge pour la jeune société, plus coutumière du sous-titrage.

« Nous pensons que le doublage simultané est une évolution nécessaire dans le paysage audiovisuel français - à l’instar des sorties internationales au cinéma où cela se fait habituellement, c’est l’avenir des séries à la TV.

L’animation japonaise a toujours été avant-gardiste dans ses modes de diffusion, cela fait plus de 7 ans que les programmes sont diffusés légalement et sous-titrés en français, quelques heures après la diffusion japonaise.

Qui aujourd’hui veut attendre plusieurs mois pour regarder les dernières séries en version française ?

Le sous-titrage se démocratise, mais pour toucher un grand public, la version française est encore préférée. »

La production des doublages en flux tendu nécessite des nouveaux procédés de travail, il est impossible d’organiser une session de doublage pour tous les épisodes comme cela se fait habituellement.

Au Japon, quand la diffusion commence, la production bat son plein pour livrer chaque semaine un épisode à la TV.

L’innovation, c’est d’être capable de s’intégrer à la racine d’une production afin de permettre l’exploitation en France dès la conception du programme.

Drifters est produit par NBC Universal, adapté du manga de HIRANO Kôta et réalisé par Kenichi Suzuki avec le studio Hoods Entertainment.

Synopsis :

Toyohisa Shimazu, jeune guerrier ayant participé à la bataille de Sekigahara en l’an 1600, se retrouve soudain plongé dans un monde où cohabitent humains, elfes et autres créatures. Il y fait la connaissance de chefs de guerre célèbres issus de contrées et de siècles différents, qui comme lui, se sont retrouvés propulsés dans ce monde, après un passage dans un couloir étrange, habité par un homme des plus bizarres…

(C)KOUTA HIRANO/SYOUNENGAHOSYA/ENDStheBLACKLORD

A propos d’@ANIME

Toute jeune maison d’édition d’animation japonaise, @Anime a été fondé par Cedric Littardi, fondateur de la société Kazé, et Andrew Partridge.

En quelques mois, @Anime s’est imposé sur le marché français grâce à l’acquisition de titres comme L’Attaque des Titans, Sword Art Online II ou Tokyo Ghoul

Le label possède une riche collection de classiques de l’animation avec Cobra, Cat’s Eyes ou encore Tom Sawyer tous édités pour la 1ère fois en Blu-ray.

La maison d’édition enrichie également son catalogue avec des titres audacieux tant dans l’exécution de l’animation que dans l’originalité des scénarios comme Kill La Kill, Space Dandy.

En à côté, @Anime a depuis son lancement mené une politique cinématographique audacieuse en proposant des films comme Patema et le monde inversé,

le dernier film de Production I.G Miss Hokusai et très récemment le nouveau film de Makoto Shinkai Your Name.

A propos de J-one

J-ONE c’est la toute premiere chaîne qui diffuse les meilleurs animes en simulcast en France juste après leur passage au Japon. La chaîne est diffusée aupres de plus de 1 000 000 de foyers. en exclusivitée sur le câble, par satellite/adsl et sur mobile.