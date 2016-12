Gagnez une PS4 pro et un OST de March comes in like a lion

Partager

Wakanim débarque prochainement sur PS4 !

Pour fêter le lancement de notre nouvelle application sur PS4 début 2017, nous organisons ce concours pour nos abonnés.

1/ Conditions d'accès au concours :

Pour participer au concours, vous devez avoir un abonnement actif.

La participation au concours n'entraine aucun surcoût du service, il est gratuit, et réservé à nos abonnés.

Tous les abonnés avec un abonnement en cours, où un nouvel abonnement pris durant la date du concours seront automatiquement éligibles aux gains.

Le concours est effectif jusqu'au 10 Novembre à 17h (heure de Paris).

Nous tirerons au sort un abonné qui remportera le lot.

Pour participer au concours, cliquez sur le bouton ci-dessous pour souscrire à notre offre d'abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné.

cliquez ici pour vous abonner

2/ Description des lots :

- Une PS4 pro + un OST de March comes in like a lion

Le lot comprend :

- La console ps4 pro 1 TB, neuve, dans son emballage d'origine avec tous les accessoires compris dans le pack - envoyé après sa sortie.

- Un CD avec l'opening et l'ending de March comes in like a lion (importé du Japon) - envoyé en décembre 2016 au gagnant.

3/ Règlement du concours :

ARTICLE 1 : ORGANISATION

La SAS WAKANIM au capital de 58560 euros, ci-après désignée sous le nom « L'organisatrice », dont le siège social est situé 99 A DB DESCAT 59200 TOURCOING, immatriculée sous le numéro RCS 510 634 256) organise un jeu avec obligation d'achat du 03/11/2016 au 10/11/2016 (17h).

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION

2.1 Le Jeu est ouvert du 03 novembre 2016, 11h, heure de Paris, au 10 novembre 2016, 17h, heure de Paris.

La date et l'heure des connexions des joueurs, telles qu'enregistrées par les systèmes informatiques de la Société organisatrice et/ou de ses prestataires techniques, faisant foi.

Dates sous réserve de modification par « l'organisatrice ».

Cependant, toute personne ayant rempli volontairement ou non la condition d'éligibilité pour participer avant la date du début du concours est considérée comme un participant.

Le Jeu est accessible 24h sur 24 sur la page dédiée aux concours sur le site officiel de « l'organisatrice », sous réserve notamment d’éventuelles opérations de maintenance sur les serveurs.

L’accès au jeu est possible depuis un ordinateur, téléphone portable ou tablette munis d’une connexion internet.

2.2 Ce jeu avec obligation d'achat est ouvert aux personnes majeures et mineures, à la date du début du jeu, résidant en France métropolitaine (Corse comprise), Québec, Belgique, Luxembourg, DOM-TOM.

Les mineurs sont admis à participer à ce jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse de le faire. Le fait pour eux de participer implique qu'ils aient obtenu cette autorisation.

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que les membres du personnel de « L'organisatrice », et toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint, les membres de leurs familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit.

« L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de son lot.

« L'organisatrice » se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de cette règle.

La participation au jeu implique l'entière acceptation du présent règlement.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION

3.1 Pour participer, l’utilisateur remplissant les conditions énumérées dans l’article 2 du présent Règlement doit se rendre sur le site officiel de « l’organisatrice » http://www.wakanim.tv/fr/v2

3.2 Le participant doit être détenteur d'un compte personnel validé sur le site officiel de « l'organisatrice » (http://www.wakanim.tv/fr/v2), et être connecté à ce compte pour participer.

3.3 Outre les conditions énumérées dans les articles 2 et 4.2, le Jeu-concours «CONCOURS WAKANIM » comprend un seul critère d'éligibilité : Avoir un abonnement actif sur le site de « l'organisatrice ».

Toute personne remplissant les précédentes conditions et achetant ou ayant déjà souscrit à un abonnement avant la fin du jeu-concours est considérée comme participant au concours.

La participation est gratuite pour toute personne remplissant les critères d'éligibilité. La chance de remporter un lot est offerte par « l'organisatrice » sans aucun surcoût pour le participant.

Le détail du jeu-concours est disponible sur la page dédiée aux « concours » sur le site officiel de « l'organisatrice » (http://www.wakanim.tv/fr/v2), présentant les différents jeux-concours en cours.

Le participant, déjà connecté à son compte personnel, n'a pas de bulletin à compléter.

3.4 Chaque abonnés est éligible au gain

3.5 Un seul gain est proposé, pour un seul gagnant.

Le joueur est informé et accepte que les informations saisies lors de son inscription sur le site officiel de « l'organisatrice » vaillent preuve de son identité.

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. Tout participant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « L'organisatrice » sans que celle-ci ait à le justifier. Toute identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle.

ARTICLE 4 : GAINS

- Une PS4 pro + un CD OST de March comes in like a lion

Le lot comprend :

- La console ps4 pro 1 TB, neuve, dans son emballage d'origine avec tous les accessoires compris dans le pack - envoyé après sa sortie.

- Un CD avec l'opening et l'ending de March comes in like a lion (importé du Japon) - envoyé en décembre 2016 au gagnant.

Valeur estimée: 430€

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l'objet d'une contestation quant à leur évaluation.

Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l'entretien et l'usage de ces lots sont entièrement à la charge du gagnant.

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DU GAGNANT

Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants par « l'organisatrice » à l'issue du jeu-concours. Le résultat du tirage au sort sera annoncé sur WAKANIM.TV et sur le facebook de WAKANIM le 15 Novembre 2016.

ARTICLE 6 : ANNONCE DES GAGNANTS

Gagnant et perdants seront avertis sur l'adresse de courrier électronique renseignée dans leur compte personnel sur le site officiel de « l'organisatrice » (http://www.wakanim.tv/fr/v2).

A l'issue de la clôture du jeu-concours, « l’organisatrice » annoncera le pseudonyme du gagnant sur ses comptes officiels des réseaux sociaux Facebook et Twitter.

ARTICLE 7 : REMISE DES LOTS

Les gagnants seront contactés directement par courrier électronique afin qu'il valide l'adresse postale à laquelle il souhaite recevoir son lot.

En cas de retour non délivré, le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre.

Le gagnant s‘engage à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d'échange notamment contre des espèces, d'autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne pourront faire l'objet de demandes de compensation.

« L'organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d'un événement indépendant de sa volonté, notamment lié à ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant sera tenu informé des éventuels changements.

ARTICLE 8 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L'organisatrice » pour mémoriser leur participation au jeu-concours et permettre l'attribution des lots.

Les participants peuvent, pour tous motifs, s'opposer à ce que ses données personnelles communiquées dans le cadre de ce jeu fassent l'objet d'un traitement (refuser la participation).

Ils disposent également d'un droit d'opposition à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu'ils peuvent faire valoir dès la création de leur compte en ne cochant pas la case.

Le gagnant autorise « L'organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs coordonnées (Pseudo, prénom, première lettre du nom de famille), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, autre que l'attribution de leur lot.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout participant a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées en s'adressant par courrier à « L'organisatrice » dont l'adresse est mentionnée à l'article 1.

ARTICLE 9 : RÈGLEMENT DU JEU

Le règlement du jeu est consultable à l'adresse :

http://www.wakanim.tv/fr/v2/news/detail/2880

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L'organisatrice ».

« L'organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants.

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

La reproduction, la représentation ou l'exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le présent règlement compris sont strictement interdites.

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels celui-ci permet l'accès par l'intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

La participation à ce jeu implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉ

La Société organisatrice se réserve le droit d’annuler, de modifier, d’écourter ou de proroger le Jeu, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignaient. Elle avertirait dans les plus brefs délais les Participants et ne saurait encourir aucune responsabilité de ce fait.

La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté.

« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou le gagnant du bénéfice de ses gains.

« L'organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels incidents pouvant intervenir dans l'utilisation des dotations par le bénéficiaire ou ses invités dès lors que le gagnant en aura pris possession.

De même « L'organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou du vol des dotations par le bénéficiaire dès lors que le gagnant en aura pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession des dotations est à l'entière charge du gagnant sans que celui-ci ne puisse demander une quelconque compensation à « L'organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.

ARTICLE 12 : LITIGE & RÉCLAMATION

Le présent règlement est régi par la loi française.

« L'organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu de la « L'organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à : « L'organisatrice ». Passée cette date, aucune réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l'entière acceptation du présent règlement.

ARTICLE 13 : CONVENTION DE PREUVE

De convention expresse entre le participant et « L'organisatrice », les systèmes et fichiers informatiques de « L'organisatrice » feront seuls foi.

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L'organisatrice », dans des conditions raisonnables de sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre « L'organisatrice » et le participant.

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L'organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par « L'organisatrice », notamment dans ses systèmes informatiques.

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s'ils sont produits comme moyens de preuve par « L'organisatrice » dans toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

Les opérations de toute nature réalisées à l'aide de l'identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l'inscription, sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.

Le dépôt de ce règlement de jeu-concours a été effectué via le site internet : http://www.reglementdejeu.com.