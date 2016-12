BLUE EXORCIST: KYOTO SAGA sur WAKANIM.TV

Partager

BLUE EXORCIST: KYOTO SAGA

A partir du 06 Janvier sur WAKANIM.TV !

La série est adaptée du manga de Kazue Kato.

Studio d’animation : A1-Pictures Réalisation : Koichi Hatsumi (Deadman Wonderland, Berserk L’âge d’Or: Arc I et Gangsta) Character design : Keigo Sasaki (Erased, Seven Deadly Sins) Musique : Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans, The Seven Deadly Sins ou encore Kabaneri of the Iron Fortress)

Disponible via l’abonnement à 5€/mois et le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Disponible pendant 7 jours gratuitement à partir de la diffusion de chaque épisodes.

Vers la fin de l’ère Edo, un démon connu sous le nom de Roi Impur tua des milliers de personnes. Après avoir vaincu le démon, les Chevaliers de la Croix-Vraie mirent son œil gauche en sécurité dans l’Académie. Mais celui-ci a été volé !

En apprenant que le voleur retient un enfant en otage, Yukio et Rin décident de s’en mêler. L’enquête va alors mener Rin et ses amis à Kyoto et les faire plonger dans une histoire encore plus sinistre. Cependant, est-ce que le fait de savoir que Rin est le fils de Satan va semer la discorde dans le groupe ?

Précommander la série:

