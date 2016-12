Ho Ho Ho !

Partager

Chers amis, voici venu le temps des VACANCES !!

C'est tellement cool, que ça mérite une danse de la victoire.

On espère que vous allez passer d'excellentes fêtes de fin d'année, et que vous allez vous remplir la panse lors des 10 repas de famille qui s'annoncent.

Vous pouvez toutefois essayer de manger des fruits en dessert, histoire de vous donner bonne conscience.

On vous souhaite également de trouver sous le sapin les cadeaux que vous avez demandés. Pourquoi pas un chien ?

Pratique si vous voulez vous débarrasser de la petite soeur.

En tous cas, chez WAKANIM, à Tourcoing, on est un peu tous dans cet état d'euphorie-là.

Sachez qu'on vous réserve plein de surprises pour 2017, vous allez être soufflés !

On vous a concocté des nouveautés qui déchirent !

Et de très jolies surprises.







C'est beau, non ?

On tenait aussi à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements.

"Come on ! Come on !"

On vous envoie plein d'amour !

Et on vous dit à l'année prochaine !