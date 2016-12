De nouvelles applications iOS et Android chez Wakanim

Partager

APPLICATIONS IOS ET ANDROID

Disponibles dès maintenant !

Simples et pratiques, les applications iOS et Android WAKANIM vous permettent d’accéder à l’ensemble des séries présentes dans l’abonnement depuis votre téléphone portable. Suivez l’actualité en retrouvant en première page les tous derniers épisodes et séries disponibles et profitez d’un format vidéo qui s’adapte à votre écran. De plus, grâce à Chromecast et l’Air play, vous pourrez visionner toutes les séries sur grand écran et en haute définition ! Vous pourrez également retrouver des outils indispensables comme l’agenda ou une barre de recherche. D’autres viendront accompagner votre expérience vidéo telle qu’une barre de progression sur chaque épisode des séries que vous suivez. Il vous sera ainsi possible de reprendre votre visionnage à l’endroit où vous vous êtes arrêté. De même, une option vous permettra de suivre vos séries favorites pour les retrouver ensuite aisément.

Points clés de ces versions iOS/Android :