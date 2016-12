Baito ou la folie des jobs étudiants !

Partager

Tout le monde le sait, la vie étudiante n'est vraiment pas simple.

Il faut savoir gérer les études, la famille, les sorties entre amis, et parfois aussi les petits boulots.

Aaaah, les boulots étudiants !

Qui n'a jamais rêvé de distribuer des journaux gratuits à 5 h du matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, à des ours mal léchés assez polis pour vous le prendre et le jeter par terre deux mètres plus loin en vous grognant un « grmlmerci » ?

Levez la main ceux qui n'ont pas un jour souhaité distribuer des mini canettes de sodas à des collégiens prêts à vous arracher les phalanges et à tuer père et mère pour se procurer le précieux breuvage (15 cl, 2 gorgées...)

Qui n'a jamais imaginé dans sa prime jeunesse être recruteur de donateurs pour la Croix rouge ? Ces pauvres personnes méprisées à longueur de journée, qui vous font tellement pitié que parfois vous vous arrêtez pour les écouter parler tout en sachant que vous ne donnerez pas 1 kopeck. Parce que, bon, faut quand même pas pousser mémé, et puis on vous attend au bureau pour la nouvelle enquête de satisfaction téléphonique auprès des ménagères de plus de 50 ans fans de Slam et de Cyril Féraud (vraiment charmant et toujours bien poli).

Montrez-vous baby-sitters d'enfants infectes, hôtes et hôtesses d'accueil des foires aux boudins, vendeurs dans les fast-foods dont les mesures d'hygiène laissent à désirer, serveurs de restaurant spécialisés dans les rognons (de veau, de porc, grillés, sautés, en salade...)

L'avantage quand même de ce genre de petits boulots, outre le salaire bien mérité à la fin du mois, ce sont les collègues.

Ces chers collègues qui partagent vos galères, vos coups durs, qui vous écoutent vous plaindre que la vie est trop courte pour distribuer des bons de réduction pour la nouvelle microsaucisse de chez MacChouette…

Et des collègues, il en existe un vaste panel.

Il y a le boute-en-train du lundi matin, le dépressif du lundi matin, celui qui bosse dur pour en faire le moins possible, celle qui veut bien qu'on mette la radio, mais seulement si c'est Nostalgie, le carriériste prêt à tout, le démissionnaire prêt à rien, le fan de Brit-Brit refoulé qui passe ses journées à fredonner Work b*tch, la fille bien trop portée sur la chose, celui aux mille et une expressions fantasques (« Ils nous prennent pour des lapins de 6 semaines, faut pas venir ch**r dans les bottes du shérif !»), celui-ci amoureux de celle-là amoureuse de cet autre…

Si tu ne connais pas encore la vie trépidante d'un étudiant qui bosse à mi-temps, ou si tu es nostalgique et que tu cherches à retrouver la saveur aigre-douce de ces moments passés, regarde donc Working-www. Amitié, travail, amour et chocolat sont au programme de cette série humoristique où l'intrigue se déroule dans un restaurant.

©Karino Takatsu/SQUARE ENIX, “WWW.WORKING!!” Project