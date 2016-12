Fate/Grand Order - First Order sur WAKANIM.TV

Partager

Fate/Grand Order - First Order

En exclusivité sur wakanim le 31 décembre à 19h !

© TYPE-MOON FGO ANIME PROJECT

Adapté du jeu évènement developpé par le studio japonais TYPE-MOON (Fate/Stay Night, Tsukihime), « Fate/Grand Order - First order » est le film d’animation le plus attendu de cette fin d’année. Produit par les studios Lay-Duce (Magi: Adventure of Sinbad, Classroom Crisis), la réalisation a été assurée par NANBA Hitoshi (Gosick, Baki The Grappler). Entre fantastique et science-fiction, ce film vous entraine au milieu de décors à couper le souffle !

À propos du jeu mobile:

Le jeu de Sony est le hit de 2016, qui détrône Pokemon Go au Japon sur les plateforme Android et IOS !

FICHE TECHNIQUE Original Work: TYPE-MOON Story: Kinoko Nasu Studio: Lay-duce Réalisation: Hitoshi Namba Écriture: Ayumi Sekine Character Design: Takeuchi Takashi

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 4€.

TRAILER

SYNOPSIS

L’histoire prend place en 2015, à l’heure où la magie tient encore une grande place au coeur de la société. Afin de sauvegarder l’humanité, l’organisation Caldea observe attentivement les mouvements magiques, scientifiques ainsi que l’avenir du monde.

Mais un jour, le futur semble soudain disparaître après l’année 2017. Afin d’en découvrir les causes, l’organisation décide d’envoyer en mission symbolique dans le passé des enquêteurs, les « Grand Order ».

Précommander la série:

http://www.wakanim.tv/fr/v2/catalogue/show/181

