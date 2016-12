Kizumonogatari III - Sang Glacial - Projection au Grand Rex Paris

Partager

À l'occasion du Paris Loves Anime, @Anime et Wakanim sont heureux de vous annoncer la projection au Grand Rex du film "Kizumonogatari partie 3: sang glacial".

kizumonogatari partie 3 : sang GLACIAL

Après la diffusion du deuxième film en août dernier, nous continuons sur notre lancée avec le troisième film de la trilogie. La projection du film aura lieu le samedi 21 janvier à 20h30 au Grand Rex, soit seulement deux semaines après la sortie dans les salles japonaises !



Les deux premiers films de la trilogie sont disponibles via l’abonnement à 5€/mois ou en téléchargement définitif ici :

Découvrir les deux premiers films

- SYNOPSIS -

Araragi Koyomi, lycéen en Première, croise le portrait parfait de l’élève modèle, parée de lunettes et de tresses, Hanekawa Tsubasa, qui va à la même école que lui. Koyomi apprend d’elle qu’il y aurait un vampire en ville. Le soir même, Koyomi s’étant rendu en ville, rencontre sur un quai du métro une femme appelant à l’aide de toutes ses forces, couverte de sang et privée de ses quatre membres. Comme l’avait dit Hanekawa, il s’agit d’une femme blonde splendide... aux yeux si froids, à vous faire frémir.

Bienvenue dans le monde de la nuit.

C’est ainsi que commence l’histoire de la vampire légendaire, Kiss Shot Acerola Orion Heart Under Blade, et d’Araragi Koyomi.

- FICHE TECHNIQUE -

Langue : japonais

Sous-titres : français

Genres : action, mystère, romance, surnaturel

Durée du film : 62 minutes

Pour publics avertis

Supervisation de la réalisation : Akiyuki Simbo

Réalisateur : Tatsuya Oishi

Musique : Satoru Kousaki

Character Design : Akio Watanabe & Hideyuki Morioka

Sound Director : Yota Tsuruoka

Studio : Shaft

Sortie japonaise : 06 janvier 2017

© NISIOISIN/KODANSHA,ANIPLEX,SHATFT. All RIghts Reserved.

