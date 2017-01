Blue Exorcist - Retour sur la 1ère saison

Partager

Blue Exorcist – récapitulatif de la 1ère saison

Blue Exorcist est un shônen qui s'adresse aussi bien à un public masculin que féminin. Ses personnages attachants, ses épisodes humoristiques et son histoire intrigante sont les principaux atouts de cette série qui saura vous séduire.

En attendant la deuxième saison, et si nous vous faisions un petit récapitulatif de la première ?

C'est parti !

Rin Okumura, jeune orphelin de 15 ans, apprend du jour au lendemain qu'il n'est autre que le fils de Satan. Cette découverte se fait alors que le père démoniaque du jeune homme décide de ramener celui-ci en enfer, obligeant au passage le père adoptif de Rin à se sacrifier pour retenir son fils sur Terre.

Suite à ce drame, Rin décide d'intégrer l’Académie de la Croix-Vraie, une école bien particulière dirigée par Méphistophélès en personne, qui l'aidera à devenir un exorciste.

Une formation qui sera, d'ailleurs, loin de tout repos !

Aidé par son frère jumeau, Yukio – lui-même ayant déjà terminé la formation d'exorciste – Rin va petit à petit se faire de nouveaux amis ainsi que de nouveaux ennemis.

Au fil des épisodes, Rin et Yukio comprendront l'histoire qui se cache derrière leur naissance : le fait que leur mère, une ancienne exorciste, a pris en pitié Satan et est morte en donnant naissance aux jumeaux après avoir été diabolisée par la confrérie des exorcistes.

La saison se termine alors que Rin et Yukio décident de mettre à mal le terrible plan du roi des enfer : réunir la Terre (Assiah) et les enfer (Géhenne) afin qu'ils ne forment plus qu'un tout.

Une terrible bataille s'engage alors.

Mais tout fini bien pour les héros qui parviennent à refermer le portail qui permettait aux démons de venir sur Terre.

Une page se tourne.

Rin reprend ainsi sa formation d'exorciste - non sans accrocs - aux côtés de son frère, Yukio.

Rendez-vous vendredi pour découvrir la suite des aventures de Rin !