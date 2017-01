Les confessions de Madam'Mim, acte 3.

Partager

Youhouuu les amiiiis !





Comment ça va, vous ?

Moi je vais bien mieux, merci de vous en inquiéter.

J'avoue être passée par un léger craquage la semaine dernière.





Disons même un pétage de câble total.

J'ai cherché la bagarre...





Mais j'ai eu affaire à plus effrayant que moi.

Qui m'a collé une manchette-balayette de derrière les fagots.

C'était la douche froide.





Donc j'ai arrêté de la ramener.

Et tout est rentré dans l'ordre.





Oh, dites ! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer ! Une exclusivité qui va vous faire un électrochoc.





Accrochez-vous à vos slips...

ON A RETROUVÉ TINTIN ! Il était en train de se gaver au fast-food...







Huhuhu !







La bonne blague !







Au moins, ça nous aura bien fait marrer au bureau !





Sinon, côté jolies choses, j'ai remarqué cette semaine un certain nombre d'envolées.



Il y a eu des feuilles.







D'autres feuilles.







Des pigeons. Classique.







Et des dragons.







J'en ai vu d'autres que je n'ai pas mis ici, à vous de les retrouver !



Il y avait aussi ce joli ciel étoilé (qui rend vraiment mieux en HD).







Et ce tout-petit-chat-tout-mignon-qu'on-a-envie-de-lui-faire-plein-de-bisous !







Allez, je file, j'ai rencard avec Tintin.

Il m'a lancé un défi que je ne saurai refuser.







Tchuss,

Madam'Mim.









