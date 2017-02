Confessons-nous

Partager

Ahhh !!





Ah, c'est vous... Vous m'avez flanqué une de ces trouilles !

Il faut dire que dernièrement je suis un peu tendue.





(Moi, dès qu'on m'interpelle)

Mais heureusement, une chose me met vraiment de bonne humeur : il neige !!





J'adore la neige ! Du coup, je me suis préparé un petit programme pas piqué des hannetons qui se résume basiquement à ça.







Non, mais pourquoi vous mens-je ? Il est évident que je vais aller faire les soldes ! D'ailleurs, je suis prête à couper la tête de celui ou celle qui aura l'audace de se mettre sur mon chemin !







Je vous aurais prévenus.



Cependant, j'ai décidé de rester modérée dans mes achats, histoire qu'à la fin du mois, je ne me retrouve pas dans cet état et voyant mon compte en banque :





(J'aurais pas dûûûû !)

Heureusement pour moi, j'ai une petite voix dans ma tête qui sait me dire "stop, ce n'est pas raisonnable, repose-moi ça tout de suite."







Il lui arrive aussi parfois d'employer la manière forte quand vraiment je m'entête.







Mais c'est pour mon bien.



Toutefois, il arrive que cette petite voix se fasse écraser par les 3 autres qui n'en font qu'à leur tête, et ma journée se termine irrémédiablement comme ça :





(Kanpai !)



Et fatalement, à la fin du mois...







Vous comprenez pourquoi je suis si stressée ?



Allez, pour qu'on se détende un peu je vous ai dégoté un petit truc rigolo.







Je sais pas pourquoi, ça me met de bonne humeur. Allez, encore un petit coup pour la route !







Il y a aussi cette incroyable moustache.







Autre fait notable, le gars s'appelle Pochard, et il est accompagné de son acolyte, monsieur Pastis. Véridique.





(La question peut effectivement se poser)



Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, car ma maman m'a dit que l'abus d'ordinateur était mauvais pour la santé.







Je ne vois absolument pas de quoi elle parle.



À très vite les amis !

Madam'Mim.

