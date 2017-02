KIZUMONOGATARI PARTIE 3 : SANG GLACIAL - Projections à Nantes et Lyon

Partager

Wakanim est heureux de vous annoncer la projection aux cinémas Katorza et Ciné Duchère du film "Kizumonogatari partie 3: sang glacial".

kizumonogatari partie 3 : sang GLACIAL

Après la diffusion du deuxième film en août dernier, nous continuons sur notre lancée avec le troisième film de la trilogie. La projection du film aura lieu le 9 février à 22h30 à Katorza et le 11 février à 18h au Ciné Duchère.





Les deux premiers films de la trilogie sont disponibles via l’abonnement à 5€/mois ou en téléchargement définitif ici :

Découvrir les deux premiers films

- SYNOPSIS -

Araragi Koyomi, lycéen en Première, croise le portrait parfait de l’élève modèle, parée de lunettes et de tresses, Hanekawa Tsubasa, qui va à la même école que lui. Koyomi apprend d’elle qu’il y aurait un vampire en ville. Le soir même, Koyomi s’étant rendu en ville, rencontre sur un quai du métro une femme appelant à l’aide de toutes ses forces, couverte de sang et privée de ses quatre membres. Comme l’avait dit Hanekawa, il s’agit d’une femme blonde splendide... aux yeux si froids, à vous faire frémir.

Bienvenue dans le monde de la nuit.

C’est ainsi que commence l’histoire de la vampire légendaire, Kiss Shot Acerola Orion Heart Under Blade, et d’Araragi Koyomi.

- FICHE TECHNIQUE -

Langue : japonais

Sous-titres : français

Genres : action, mystère, romance, surnaturel

Durée du film : 62 minutes

Pour publics avertis

Supervisation de la réalisation : Akiyuki Simbo

Réalisateur : Tatsuya Oishi

Musique : Satoru Kousaki

Character Design : Akio Watanabe & Hideyuki Morioka

Sound Director : Yota Tsuruoka

Studio : Shaft

Sortie japonaise : 06 janvier 2017

© NISIOISIN/KODANSHA,ANIPLEX,SHATFT. All RIghts Reserved.

Sites internet : KATORZA (Nantes) / Ciné Duchère (Lyon) - Inscriptions sur Facebook