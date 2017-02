Sword Art Online The Movie Ordinal Scale prochainement au cinéma en France !

Partager

🎥 Sword Art Online The Movie Ordinal Scale prochainement au cinéma !

© REKI KAWAHARA/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION/SAO MOVIE Project

Eurozoom, @Anime, Aniplex et Wakanim sont heureux de vous annoncer la projection en avant-première de Sword Art Online Ordinal Scale le 19 février 2017 à Paris, une journée après sa sortie cinéma au Japon, en présence de l’équipe du film M. Shingo Adachi (chara-designer & directeur de l’animation) et M. Shinichiro Kashiwada (producteur).

Deux villes en France accueilleront cette première : Paris (Le Grand Rex) le 19 février et Lille (Kinepolis) le 20.

LE NOUVEAU FINAL FANTASY

Adapté d’un roman (light novel) écrit par Reki Kawahara publié à partir de 2009 au Japon et 2015 en France (Ofelbe), la saga S.A.O. a très vite conquis les fans à travers le monde. Le succès a été décuplé avec l’adaptation en série TV en 2012. Les deux saisons, rien qu’en France, ont réuni 4 millions de vues sur la plateforme de V.O.D Wakanim. Par la suite, les séries ont été diffusées sur France 4, Game One, Netlifx et Zive

Mêlant habilement les univers de MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) de fantasy et d’action, S.A.O. s’est imposé auprès de millions de jeunes comme l’une des licences les plus suivies au même titre que Final Fantasy ou World Of Warcraft. La finesse de réalisation des versions animées produites par A.1 studio (Fairy Tale, Black Butler) ont propulsé S.A.O sur la scène internationale comme la licence de tous les records qu’ils s’agisse des ventes DVD (1 million de ventes à travers le monde dont plus de 100 000 unités en France), talonnant ainsi One Piece ou Naruto. Phénomène unique de la culture geek et digitale, Sword Art Online séduit la jeunesse grâce à des thématiques universelles : le passage à l’âge adulte, l’amitié, l’attrait des univers virtuels et des nouvelles technologies, l’influence des réseaux sociaux et des inter-connectivités.

2,5 MILLIONS DE FANS EN FRANCE

L’adhésion du public français pour les héros de S.A.O. est si forte que le studio A-1 Pictures a choisi la France pour dévoiler en avant-première mondiale le 1er épisode de la saison 2, réunissant une foule de 10 000 fans lors de Japan Expo 2014. Désireux de satisfaire le public français, le studio a même décliné ses personnages principaux Asuna et Kirito aux couleurs locales en juillet dernier. Ainsi fidèle à son public, l’équipe du film, représentée par M. Shingo Adachi (chara-designer et directeur de l’animation) et M. Shinichiro Kashiwada (producteur), a choisi Paris et Lille pour cette première.

LES AVANT-PREMIÈRES 19 ET 20 FÉVRIER

Le film sera projeté dans la grande Salle du Grand Rex de Paris le 19 février à 20h00 et le 20 Février à Lille dans le cinéma Kinepolis à 20h00. Les deux projections se feront en présence de Messieurs Shingo Adachi et Shinichiro Kashiwada.

Ouverture de la billetterie :

PARIS : Le 26/01/2017 - http://www.legrandrex.com/home.php

LILLE : Le 27/01/2017 - https://kinepolis.fr/

SORTIE CINÉMA AU PRINTEMPS 2017

Sword Art Online Ordinal Scale sortira au cinéma au printemps 2017. Il sera distribué par Eurozoom, distributeur spécialiste du cinéma d’animation japonais depuis plus de 10 ans (Your Name., Naruto le film, Ame & Yuki, Les Enfants Loups). Leur expertise sur cette cinématographie vient encore de se vérifier récemment avec le film Your Name. de Makoto Shinkai, qui vient de dépasser les 175 000 spectateurs en salles.

SYNOPSIS

En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de S.A.O, Kazuto et ses amis survivants profitent enfin de jours paisibles. Récemment, la réalité augmentée est devenue possible grâce à l'Augma, et avec cette mode vient son lot de modifications du quotidien. Un nouveau jeu émerge "Ordinal Scale" qui devient rapidement si populaire que la réalité virtuelle s'en trouve délaissée.

Kazuto, de nature peu athlétique, ne semble pas motivé par la réalité augmentée, mais c'est alors que d'anciens boss de S.A.O font leur apparition...

Et d'autres fantômes du passé menacent de ressurgir...

L’ÉQUIPE DU FILM

TOMOHIKO ITO - RÉALISATEUR

Il travaille d’abord sur les scénarios ou storyboard de nombreuses œuvres, dont la série Death Note (2006-2007). Il fait ses débuts en tant que réalisateur sur la série Occult Academy (2010). Il est par ailleurs assistant réalisateur sur deux longs métrages de Mamoru Hosoda, La Traversée du Temps (2006) et Summer Wars (2010). Il réalise les saisons 1 et 2 de Sword Art Online, ainsi que le long-métrage Sword Art Online Ordinal Scale.

SHINGO ADACHI – CHARA DESIGNER ET DIRECTEUR DE L’ANIMATION

Il commence sa carrière dans le jeu vidéo comme animateur des cinématiques sur la série Megaman dans les années 90 (puis un remake en 2006).

Il travaille ensuite sur de nombreuses séries TV (Naruto, Yu-Gi-Oh !, Beelzebub…), en tant qu’animateur principalement, pendant les années 2000. Il signe le chara designe de toutes les adaptations tv et cinéma de Sword Art Online.

SHINICHIRO KASHIWADA - PRODUCTEUR

En tant que producteur chez Aniplex, Shinichiro Kashiwada a travaillé sur de nombreux anime à succès tels que Sword Art Online 1 & 2, Oreimo 1 & 2, Nanana's Buried Treasure, The Irregular at Magic High School, Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend, ou encore The Asterisk War.

Il est le producteur de la série et du film Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale.