Les confessions de Madam'Mim. Acte 4.

Salut à tous !

Hop hop hop, c'est parti pour une nouvelle semaine ! Commençons par un peu d'exercice.





Easy.

On enchaîne avec un chouille de corde à sauter.

Pour cet exercice, le port du soutif est chaudement recommandé.

Et on termine par un sprint !

O.K., c'est bon.



J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, je suis plutôt contente de mes petites trouvailles.







Car sachez que chaque semaine, je me demande si je vais trouver quelque chose à vous mettre sous la dent.







Et cela m'angoisse quelque peu.





Il faut reconnaitre que je ne fais jamais dans la demi-mesure.

Par exemple, je ne suis jamais agacée, je suis toujours furax.

Ou encore, je n'ai jamais un petit coup de coeur pour une personne, j'en suis tout de suite folle.

Autre chose que je dois vous avouer : j'ai des goûts douteux.

Par exemple, il arrive que je sorte au restaurant avec des amis, persuadée d'être chic et distinguée, prête à fouler le tapis rouge.

Alors qu'en réalité, je ressemble à ça.





Seulement, je ne m'en rends compte qu'en voyant la réaction de mes amis.





"Non, ne regarde pas, elle nous refait le coup de la gourgandine !"

À chaque fois ça me...

Mais revenons à nos trouvailles.

Avez-vous vu ce joli lâcher de ballons ?

Ces boucles d'oreilles en lévitation.

Et cette fille en lévitation.

Il y a aussi eu une pluie de boules de feu, mais vers le haut...

Conclusion : la pesanteur, c'est surfait.

Et j'ai bien aimé sa tête à lui.





Allez, fini de jouer.

À la semaine prochaine !

Madam'Mim.





