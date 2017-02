Les confessions de Madam'Mim, acte 5.

Partager

Salut à touuuus ! Ouaaaaais !!





J'ai une petite histoire à vous raconter.

Figurez-vous que, pas plus tard que y'a pas si longtemps, je réfléchissais tout en me triturant la moustache.







Et je me suis dit : "ça serait vachement cool si on se remettait à porter les tenues vestimentaires du temps jadis. C'était quand même la grande classe".

Voyez vous-mêmes.





C'est vrai quoi, pourquoi avons-nous arrêté d'être aussi élégants ?







La réponse est : c'était quand même pas top confo...

N'empêche que si on continue avec notre délire de confort minimaliste, dans peu de temps on se retrouvera tous comme ça !





Ce qui ne serait pas pour me déplaire, entendons-nous bien, mais il faut avouer que c'est nettement moins classieux.



Et puis aujourd'hui, on ne sait plus quoi inventer pour se distraire.







Alors qu'une bonne vieille insurrection bien menée, ça vous resserrait les liens direct !







Y'a pas, à l'époque, on savait s'amuser !



Pas peu fière de ma géniale réflexion, je m'empressai d'en faire part à mon entourage. Mais leurs réactions ne furent pas celles que j'escomptais.



Réaction n° 1 : Mon père.





Ma chérie, penses-tu vraiment que ton délire m'intéresse ?



Réaction n° 2 : Ma mère.





Mais qu'est-ce qu'on a raté dans ton éducation ?



Réaction n° 3 : Mon frère.





Ferme-la, et va te raser !



Réaction n° 4 : Mon collègue de bureau.





Au secours, ne me laissez pas seul avec cette folle !



Du coup, je suis rentrée chez moi.







Et depuis, je boude.







Mais la lutte continue !







Allez, salut !

Madam'Mim.





