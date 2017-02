Convention Jonetsu 2.0 - du 8 au 9 avril 2017

Partager

L'équipe de Wakanim participera à la Convention Jōnetsu 2.0, du 8 au 9 avril 2017.

Retrouvez-nous les 8 et 9 avril 2017 lors de la Convention Jōnetsu 2.0 pour découvrir l'ensemble de la gamme de nos produits !

Wakanim est fier de vous annoncer sa participation à la Convention Jonetsu. Vous pourrez y retrouver tous nos produits mais aussi assister à des conférences autour de l'univers de l'animation, du simuldub et du simulcast.

Qu'est-ce que la Convention Jonetsu ?

La Convention Jonetsu est un salon célébrant la culture audiovisuelle japonaise avec une portée pédagogique, ainsi qu'un focus sur l'industrie et le monde amateur. Elle propose des conférences, des stands de vente et diverses activités, permettant de découvrir le monde de la japanimation et du manga à travers l'intervention de professionnels de l'animation et de l'édition. Jonetsu a plusieurs objectifs : - Sensibiliser le public sur les industries créatrices de la culture visuelle moderne japonaise et leur fonctionnement, au Japon comme en France. Cela se traduit par l'organisation de nombreuses conférences par des professionnels du milieu (éditeurs de manga, plateformes de simulcast...) et la possibilité pour le public de rencontrer ces intervenants. - Mettre en avant des artistes et créateurs indépendants français, présents à la fois grâce à des stands d'exposition et de vente qui leur sont proposés, mais aussi via des activités de "live-drawing". Curieux d'en apprendre plus sur les loisirs japonais qui vous passionnent, dans une convention dédiée aux mangas et animés, le tout sous un autre œil ? Jonetsu est faite pour vous !

Vous pouvez réserver vos billets sur le site web sécurisé BilletWeb en cliquant sur le bouton suivant:

Les billets suivants sont disponibles :

Billet 1 jour :



Ticket simple : 5 €

Ticket avec repas : 10 €. Ce ticket vous permet de réserver un repas (un sandwich, une boisson, et une barre chocolatée) que vous pourrez venir chercher au coin Bar pendant la convention.

Ces tickets sont valables pour entrer et sortir à loisir de la convention durant les horaires d’ouverture.

Billet 2 jours

2 tickets simples : 10 €

2 tickets avec repas pour les 2 jours : 20 €

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel : http://www.jonetsu.fr/