Les confessions de Madam'Mim, acte 6.

Salut les amis !!

Regardez ce que je sais faire !



Et... hop !

Pas mal, hein ?



Je sais faire ça aussi.





Mais bizarrement, tout le monde s'en fout.

Je voulais m'excuser de n'avoir pas pu être au rendez-vous la semaine dernière.



Je m'en veux tellement...

Figurez-vous que j'étais en mission top secrète.

Désireuse de conserver l'entièreté de mes phalanges, je ne vais pas vous dire en quoi consistait cette mission.



Mais comme on est entre nous, je peux quand même vous dire qu'elle comprenait des cascades de haut vol...

Des passages à travers des portails tridimensionnels

Des combats de chats au sabre laser

Des courses-poursuites en bateau

Et aussi, quelques verres de champagne...

J'ai vu des choses que vous n'imagineriez même pas dans vos pires cauchemars !







Et il a parfois fallu que je me mette en colère.





Mais la réussite fut totale.

On m'ovationna.

Puis on me resservit de la boisson désaltérante.

Sauf qu'à l'heure de me coucher, j'avais ça au-dessus de la tête :

Je vous raconte pas l'état de la fille...

Mais tout est bien qui finit bien (sauf pour le tapis), je suis désormais de retour et prête à vous resservir des trouvailles en veux-tu en voilà ! Comme, par exemple, ce mignon petit couple d'hirondelles sous la pluie.

Alors, à la semaine prochaine !



Tchuss,

Madam'Mim







Sources :

Akiba's Trip : Gifs 4, 5, 11 et 13

March comes in like a lion : Gifs 1, 6, 8, 9 et 17

ACCA : Gifs 10, 14 et 15

Blue Exorcist : Gif 12

Miss Kobayashi's dragon maid : Gifs 2, 3, 7 et 16