Les confessions de Madam'Mim, acte 8.

Partager

Salut à touuus !

J'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, bof.



Que je vous raconte, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a encore reproché de ne jamais l'inviter à venir chez moi.



(Gniagniagnia fille indigne, gniagniagnia pas d'héritage...)

Donc, elle est venue.

Elle a fait sa petit inspection.

Et à ce jeu-là, rien ne lui échappe.

Et c'était parti pour une deuxième salve.



(Gniagniagnia gras du bide, gniagniagnia crise cardiaque avant 30 ans...)

L'horreur.

Heureusement, elle a fini par partir.



(C'était super, on se refait ça très vite !)

Elle m'a épuisée !

Avec tout ça, j'ai pris du retard sur mes trouvailles, et j'ai dû travailler d'arrache-pied pour vous en dégotter.

Commençons sans plus tarder par des visages étrangement familiers, mais quelque peu austères.

On poursuit avec une fille qui plane complètement...

Des bras qui tournent





Une esquive digne des meilleures scènes de Matrix

Un joli tableau

Une course éffrenée

Et pour finir, vous rêviez de découvrir Kyoto ? Plus besoin de craquer le porte-monnaie, voici pour vous un concentré des plus beaux endroits de la ville. Ne me remerciez pas.

Ouf, mission accomplie !

Si seulement ma mère pouvait voir à quel point mon travail est nécessaire à l'humanité... Elle serait fière de moi !

Allez, à la semaine prochaine !

Tchuss,

Madam'Mim.





Sources :

March comes in like a lion : Gifs 2, 14, 15

BanG Dream : Gifs 1, 16

Miss Kobayashi's dragon maid : Gifs 4, 6, 8, 12, 17, 18

Blue exorcist : Gif 5

Akiba's Trip : Gifs 3, 7, 9, 11

ACCA : Gifs 10, 13