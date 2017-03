Les confessions de Madam'Mim, acte 9.

Partager

Salut à tous !

Attention, j'arrive !

Aujourd'hui, j'aurais pu vous faire un petit rapport des trucs sympas repérés dans les épisodes diffusés cette semaine.



Comme cette jolie maison au clair de lune.





Comme c'est bucolique !



Mais j'ai plutôt décidé d'aborder avec vous le vaste sujet de l'amitié.

On recense un certain nombre d'amis différents, en voici une liste non exhaustive.

Commençons par l'ami qui débarque par surprise au moment le moins opportun.



Hello ! Tu me présentes pas ?

L'ami qui fait toujours la gueule, mais qui ne veut pas dire pourquoi.





Celui qui mange comme quatre. (Celui-là, c'est moi.)

Et qui pourtant, ne grossit jamais. (Fin de la ressemblance.)

Il y a l'ami qui est toujours motivé pour sortir.



On commence chez toi, et après on sort dans un bar, et on finit en boite jusqu'à la fermeture !

Et celui qui, au contraire, n'a jamais envie de rien.



Je vous préviens, ce soir, je ne bouge pas de cette chaise.

Il y a aussi l'ami miséreux, toujours en galère de thunes et qui n'hésite pas à vous racketter.

Celui sans aucune pudeur qui a le chic pour vous coller la honte en public.





Il y a l'ami sportif, toujours prêt pour un footing.



Qui est chaud pour aller courir ?



Celui-là, c'est le premier à critiquer votre hygiène de vie.



Non, mais regarde-toi ! À ce rythme-là, tu mourras avant d'avoir passé les 30 ans !

Votre mère adôôôôre cet ami.



Continuons avec l'ami ultra émotif. C'est celui que vous emmenez au cinéma, juste pour pouvoir vous foutre de lui.



Mais cours-lui après et dis-lui que tu l'aimes !

Et l'ami qui n'en rate pas une et qui vous demande tous les 3 jours de l'aider à le sortir de la mouise.



Non, mais je t'assure, j'ai pas fait exprès...

Celui-là, en général, c'est aussi le fauché de service.

Il y a le bipolaire, qui passe d'un état d'euphorie...

À un accès de colère inopiné.

Et le sociopathe. Vous êtes d'ailleurs son seul ami, allez savoir pourquoi.





La liste est encore longue, mais ma journée se termine et je suis invitée à manger chez des amis. Je ne peux décemment pas arriver en retard !



Alors je vous dis à la semaine prochaine !



Tchuss,



Madam'Miiiiiiim !





Sources :

March comes in like a lion : Gifs 2, 3, 10, 11, 14, 16, 18, 20

Blue Exorcist : Gifs 1, 8, 15

ACCA : Gifs 4, 5

Miss Kobayashi's dragon maid : Gifs 9, 12

Akiba's Trip : Gifs 6, 7, 13, 19

Rewrite S2 : Gif 17