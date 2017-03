Partager

Grimoire of Zero

À DÉCOUVRIR EN AVRIL SUR WAKANIM.TV

© 2016 Kakeru Kobashiri/Kadokawa ASCII Media Works/Little Wing

Adaptée du light novel éponyme, vainqueur du prix Dengeki Novel Award en 2013, cette série suit les aventures d’une sorcière appelée Zero dans un monde où la magie a été bannie. Tetsuo Hirakawa, qui a notamment participé au storyboard d’Erased et de Drifters ou encore à l’animation pour Trinity Blood, dirigera cette production.

FICHE TECHNIQUE Auteur : Kakeru Kobashiri Studio : WHITE FOX / IKIF+ Réalisation :Tetsuo Hirakawa Musiques : Akito Matsuda Character Design : Daisuke Mataga / Ryosuke Kimiya

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement pendant une semaine après leur sortie.

SYNOPSIS

En l’an 526, l’existence des sorcières et de leurs pouvoirs est méconnue du grand public et leurs pratiques restent un mystère pour les non-initiés. En ces temps vivait une créature mi-homme, mi-bête surnommée « la bête tombée en disgrâce ». Un jour, celle-ci est approchée par une sorcière, Zero, qui lui fait la promesse de lui rendre son apparence humaine en échange de son aide comme mercenaire. Ils se lancent alors à la recherche d’un livre contenant tout le savoir des sorciers, « le grimoire de Zero ».

Précommander la série:

https://www.wakanim.tv/fr/v2/catalogue/show/186

