ATOM - The beginning

ARRIVE DÈS LE 15 AVRIL SUR WAKANIM.TV !

© TEZUKA PRODUCTION, Masami Yuuki, Tetsuro Kasahara 2015 by HERO’S INC, Tokyo

Vous avez aimé Westworld ? Les histoires d’intelligence artificielle vous fascinent ? Cette série est faite pour vous !

Adaptée du manga éponyme (disponible aux éditions Kana - 3ème tome prévu le 05 mai 2017), cette série est librement inspirée de l’oeuvre mondialement connue d’Osamu Tezuka, Astro Boy.

Atom the beginning retrace les aventures des célèbres professeurs Tenma et Ochanomizu lorsqu’ils n’étaient encore que des étudiants. Découvrez les prémices qui ont conduit ces deux scientifiques à donner naissance au robot le plus puissant au monde.

La série sera également diffusée sur la chaîne Mangas dès le mois d’avril!

FICHE TECHNIQUE Auteur : Osamu Tezuka / Tetsuro Kasahara Studio : OLM/ Production I.G/ Signal.MD Réalisation :Tatsuo Sato Musiques :Noriyuki Asakura Character Design :Takahiro Yoshimatsu

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement pendant une semaine après leur sortie.

SYNOPSIS

Alors que le pays tente de se reconstruire après la guerre, deux génies en robotique préparent déjà le terrain à de grandes révolutions technologiques. Umatarô Tenma et Hiroshi Ochanomizu collaborent ensemble au développement d’une intelligence artificielle qui dépasserait l’entendement. Ils créent ainsi un robot nommé « A106 » aux capacités extraordinaires. Mais peu à peu, les deux scientifiques en herbe découvrent que leur machine commence à dépasser toutes leurs attentes et possède une conscience qui lui est propre.

Précommander la série:

https://www.wakanim.tv/fr/v2/catalogue/show/187

