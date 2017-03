Les confessions de Madam'Mim, acte 10.

Partager

Salut à tous !

Commençons sans plus tarder cette nouvelle semaine de trouvailles fortement marquée de moments gênants.







Premier moment gênant, lorsque tu es à deux doigts de conclure et que ton boulet de pote fait irruption sans prévenir.





Salut, tu me présentes pas ?



Autre moment embarrassant, lorsque dans un monde où la population est chauve, la personne qui détient le pouvoir est celle à la calvitie avancée.







J'enchaîne en disant que la constipation, c'est moche.





Vous est-il déjà arrivé d'interpeller une gentille grand-mère, mais qu'en fait...





Faites bien attention, vous pourriez vous en prendre une bien placée avant que vous ayez eu le temps de dire "pardon mémé"...





Coucou Adolf, on t'a vu sans ta moustache !







Mais qui a eu cette idée de génie ? Était-ce un scénariste en manque total d'inspiration ?





Je sais plus quoi faire, George, je crois que je vais proposer un truc extrême...





Je sais ! Si je casais un petit Hitler, vite fait ? Mais sans la moustache, pour pas que ça soit trop flagrant.





Vendu Michel !



...



Je parie que le gars est de mèche avec celui qui a pondu les oreilles rétractables.









Idée du siècle !

Non, non, non, les gars !

Allez, on se relève les manches, et on trouve des idées innovantes. You can do it !





Pfiouuuu, avec tout ça, je suis d'une humeur de dog...







Je vais aller claquer quelques pas de danse, ça me détendra.





Allez tchuss,

Madam'Mim.

