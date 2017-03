Partager

Eromanga Sensei

ARRIVE EN AVRIL SUR WAKANIM.TV !

© 2016 Fushimi Tsukasa / KADOKAWA ASCII Media Works / EMP

Eromanga Sensei est adaptée du light novel éponyme, écrit et illustré par Tsukasa Fushimi et Hiro Kanzaki, également auteurs de la série Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai. À l’instar de celle-ci, Eromanga Sensei abordera le thème de la relation entre frère et soeur sur fond de comédie.

Nous retrouvons à la production Shinichiro Kashiwada qui s’est également occupé de la réalisation de Ore no Imoto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai mais aussi de séries populaires telle que Sword Art Online.

FICHE TECHNIQUE Auteur : Tsukasa Fushimi Studio : A-1 Pictures Réalisation : Shinichiro Kashiwada Musiques : Tomoki Kikuya Original Character Design: Hiro Kanzaki Character Design : Hiroyuki Oda

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement pendant une semaine après leur sortie.

SYNOPSIS DE LA SERIE

Masamune Izumi est un auteur de Light novels. Il travaille en commun avec un mystérieux illustrateur qui se fait appeler « Eromanga Sensei ».

En parallèle, Masamune vit seul dans un petit appartement avec sa jeune soeur, Sagiri, une Hikikomori. En effet, celle-ci ne sort jamais de sa chambre et exige de se faire nourrir par son frère.

Ne supportant plus cette situation, Masamune oblige un jour Sagiri a quitter son refuge. Il fait alors une découverte qui va bouleverser sa vie : le fameux Eromanga Sensei n’est autre que sa soeur.

Précommander la série:

https://www.wakanim.tv/fr/v2/catalogue/show/188

