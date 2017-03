Les confessions de Madam'Mim, acte 11.

Partager

Salut à tous !







J'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'arrivée du printemps pour admirer les jolies fleurs des champs.







Vérifiez tout de même où vous mettez les pieds, vous pourriez tomber malencontreusement sur un mec en décomposition...







Passons.



Je ne sais pas si c'est le printemps qui fait ça, mais cette semaine les épisodes débordaient d'amûûûr,







de mignonneries,







de ravissement,







D'étoiles dans les yeux,







de retrouvailles émouvantes,







Et encore d'amûûûûr !







Comme c'est émouvant...







Toute cette tendresse et cette joie foisonnantes, ça me... ça me...







Je vous assure, ça me ravit.





Bon, je vous laisse, j'avais oublié, mais j'ai un programme chargé ce soir...





Allez tchuss,

Madam'Mim





