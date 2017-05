Partager

Guren no Yumiya chantée par les doubleurs de l'anime

En 2013, les doubleurs des personnages de Mikasa, Eren et Connie se sont amusés sur une station de radio japonaise à chanter l'un des génériques de l'Attaque des Titans, "Guren no Yumiya” du groupe Linked Horizon. Un moment hilarant et plein de complicité qui a refait son apparition récemment grâce au partage d'un fan.