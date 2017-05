Partager

L'utilisation de Wagahai dans Grimoire of Zero

Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué mais le personnage principal de la série Grimoire of Zero n'utilise pas le "je" classique japonais. En effet, Zero utilise le pronom "Wagahai", un terme archaïque qui donne une image bien particulière à cette héroïne.

FICHE DE LA SÉRIE