Un spectacle à 360° pour L’Attaque des Titans

Depuis le mois de mai, les planétariums Konica Minolta situés à Ikebukuro et Oshiage accueillent un spectacle d'exception : une adaptation stellaire de la série L'Attaque des Titans qui aura pour titre "Shingeki no Kyojin in the Dome : les guerriers des étoiles".

Le spectacle sera projeté jusqu'au mois d'octobre 2017.