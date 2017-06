Made in Abyss arrive en simulcast sur Wakanim.tv

Partager

MADE IN ABYSS

À DÉCOUVRIR DÈS LE 7 JUILLET SUR WAKANIM.TV

Adaptée du manga éponyme de Akihito Tsukushi, cette production du studio Kinema Citrus sera dirigée par Masayuki Kojima (Brotherhood: Final Fantasy XV, Sword Art Online II). Parmi les membres travaillant sur cet anime, nous retrouvons également Kazuchika Kise qui a participé à de nombreuses séries telles que Haikyu!!, Mobile Suit Gundam ZZ ou encore Your name. Il sera, cette fois, en charge du character design de Made in Abyss.

FICHE TECHNIQUE Studio : Kinema Citrus Réalisation : Masayuki Kojima Musiques : Hiromitsu Iijima Original Character Design : Akihito Tsukushi Character Design : Kazuchika Kise

SYNOPSIS

À la surface de cette planète, un seul endroit demeure encore mystérieux et inexploré : un trou gigantesque surnommé « L’Abysse ».

Dans cette crevasse sans fond vivent d’étranges et étonnantes créatures. Dorment également dans ses profondeurs des trésors que l’humanité ne semble plus pouvoir reproduire. La fascination et l’émerveillement que représente L’Abysse poussent de nombreuses personnes à s’y aventurer. Ces voyageurs téméraires qui partent braver le danger sont surnommés « les explorateurs de la caverne ».

Riko, une jeune orpheline de la ville d’Ôsu, rêve de percer les mystères de L’Abysse et de devenir un explorateur, à l’instar de sa mère. Elle décide un jour de se lancer dans l’aventure. Durant son périple, elle fait alors la rencontre d’un robot humanoïde qui l’accompagnera dans sa quête.

