Wakanim passe à la vitesse supérieure !

Nos offres évoluent !

Cet été Wakanim change, parce que le service s’ouvre à l’Europe et pour répondre à vos demandes, nous avons repensé toutes nos offres.

Jusqu’ici réservé aux membres VIP, le catalogue s’ouvre à tous les membres inscrits qui pourront à présent regarder des centaines d’épisodes jusqu’ici exclusifs à l’abonnement. La diffusion gratuite se fait en échange de courtes publicités et avec un flux limité à la basse définition (480p).

Nouvel avantage de taille pour nos abonnés VIP : seuls eux pourront accéder aux nouveaux épisodes en direct du Japon de façon exclusive et ce pendant sept jours. Le prix de l’abonnement reste le même, 5€/mois pour un accès illimité autant sur les anciennes séries que les nouveaux épisodes en direct du Japon, sans aucune publicité, en haute définition (jusqu’à 4K quand disponible) et sur tous leurs appareils grâce à notre gamme d’applications dédiées. L’abonnement VIP reste à la fois la meilleure façon de profiter de tout Wakanim ainsi que de soutenir l’animation japonaise.

L'intégralité du catalogue reste accessible à l’achat pour nos membres gratuits et payant, moyennant l’achat de crédits dédiés (1 crédit = 1€ = 1 épisode), afin de se constituer une collection accessible en ligne ou via téléchargement définitif.

Cette nouvelle étape de l’aventure Wakanim est faite pour proposer le maximum d’animes à tous nos membres, et toujours plus d’avantages à nos abonnés VIP. Le meilleur est à venir, et cela ne se fera pas sans vous. Venez nous rencontrer du 6 au 9 juillet à la Japan Expo de Paris et construisons ensemble le futur de Wakanim !

Ce n’est que le début !

FAQ

1/ Je suis déjà inscrit, que dois-je faire ?

Vous n’avez rien à faire, la bascule est automatique, si vous êtes membre VIP vous profitez de l’accès exclusif aux nouveautés et si vous êtes membre inscrit vous profitez à présent de milliers d’épisodes supplémentaires en accès gratuit.

2/ Pourquoi dois-je attendre ? Je préférais l’ancien système !

Afin de pouvoir proposer plus de nouvelles séries, et surtout pour s’assurer que tous les fans d’anime puissent regarder l’intégralité de leurs séries préférées. Fini l’époque où il était impossible de prendre le train en marche, tout sera accessible avec un peu de patience. Et pour les plus pressés l’abonnement VIP reste la meilleure façon de profiter de tout le catalogue Wakanim !

3/ Certaines séries ne sont pas disponibles gratuitement, est-ce normal ?

Un nombre limité de titres sont réservés à nos membres VIP pour des raisons de droits. Nous essayons néanmoins d’ouvrir le plus large catalogue possible et certaines situations peuvent changer. Restez à l’écoute !

4/ Si tout est gratuit pourquoi prendre l’abonnement ?

L’abonnement est la seule façon d’accéder aux nouveaux épisodes une heure après leur diffusion au Japon, dans les meilleures conditions possibles : haute définition, sans publicité et sur tous vos écrans. De plus, certains titres du catalogue sont exclusifs aux membres VIP. Et, surtout, vous contribuez à soutenir l’animation japonaise, ainsi que les développements de Wakanim, ce pour pouvoir vous proposer toujours plus de hits, sur un service toujours à la pointe.

5/ Je suivais les dernières saisons gratuitement, vais-je désormais devoir attendre 7 jours ?

Nos nouvelles offres sont effectives dès aujourd'hui. Les séries encore en cours de diffusion (Sword Oratoria et Atom the Beginning) sont donc concernées par ces nouvelles règles.

Il en va de même pour toutes les nouvelles séries. Vous pourrez les retrouver gratuitement 7 jours après leur sortie ou en profiter directement si vous êtes membre VIP.

6/ Je souhaite devenir un membre VIP, comment faire ?

Vous pouvez vous référer à cette page pour retrouver l'ensemble de nos offres.

CE QUI VOUS ATTEND CET ÉTÉ SUR WAKANIM