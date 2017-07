LOVE and LIES arrive en simulcast sur Wakanim.tv

Partager

LOVE and LIES

À DÉCOUVRIR DÈS LE 3 JUILLET SUR WAKANIM.TV

Sortie pour la première fois en 2014 sur l’application MangaBox (DeNA) en japonais et en anglais, cette histoire originale est désormais adaptée en anime.

Nous retrouvons à la direction de cette production, Seiki Takuno (Love Live! School idol project) et Natsuko Takahashi (Divine gate) à la supervision des épisodes.

FICHE TECHNIQUE Studio : LIDEN FILMS Director: Seiki Takuno Series Composition: Natsuko Takahashi Music: Masaru Yokoyama, Nobuaki Nobusawa Original creator: Musawo Character Design: Eriko Itô

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement.

SYNOPSIS

À 16 ans révolus, le gouvernement nous annonce qui sera notre future épouse. C’est la loi fondamentale pour lutter contre la baisse de la natalité. On l’appelle aussi Loi Yukari. Plus besoin de s’embêter à chercher soi-même, l’État garantit à chacun quelqu’un avec qui l’on a des atomes crochus, et tout le monde accepte ce «bonheur».

Dans ce monde, le héros de cette histoire, Nejima Yukari, 15 ans, a des sentiments pour Takasaki Misaki. La veille de ses 16 ans, il se résout à lui révéler ses sentiments. Il reçoit cependant une notification du gouvernement. Qui est donc la fille avec qui le fil rouge de la science l’a lié ? Ce monde où un gouvernement a les pleins pouvoirs sur notre vie amoureuse, est-il juste ? Voici donc l’histoire d’un amour interdit, vain, et innocent, dans laquelle s’entrecroisent les sentiments fervents et purs de jeunes garçons et filles.

TRAILER:

Précommander la série:

CLIQUEZ ICI