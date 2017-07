Partager

Wakanim s'invite à Japan Expo du 6 au 9 juillet 2017 !

Cette fois c’est officiel : retrouvez-nous du 6 au 9 juillet à Japan Expo sur notre stand Wakanim.

Nous serons présents durant l’intégralité du festival à l’emplacement F202 au sein du Hall 5A, en plein milieu de la convention.

Voici ce qui vous attend:

De somptueuses figurines exclusives en précommande

Découvrez venues directement du Japon deux figurines exclusives Aniplex+, visibles pour la première fois en France. Asuna de Sword Art Online et Kaori de Your Lie In April n’attendent que vos précommandes pour prendre vie chez vous. Ces figurines uniques ne seront en effet produites qu’une seule et unique fois, sur commande, et en exclusivité en France pour les fans Wakanim. Venez les découvrir sur notre stand et précommander auprès de nos équipes. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, la boutique Wakanim vous couvre et vous permet de passer commande depuis chez vous.

Des réductions sur les séries et tous les produits de la boutique

Tout doit disparaître. Faites-vous plaisir avec les cartes de téléchargement de nos séries phares à prix réduit ! Plus d’une dizaine de titres disponibles, et ce jusqu’à épuisement des stocks, une dernière chance d’acquérir nos plus gros hits à prix cadeau. Et retrouvez tous les autres produits de la boutique Wakanim, des figurines jusqu’aux tapisseries, disponibles directement sur le stand.

Des goodies exclusifs offerts

Passez sur le stand, prouvez que vous êtes fan de Wakanim sur Facebook et repartez avec un poster gratuit de l’une de nos séries de l’été (jusqu’à épuisement des stocks). Un sac collector attend également ceux qui dépenseront plus de 20€ sur notre stand, peu importe les produits. Que vous nous découvriez ou que vous soyez fans de la première heure, nous aurons quoi qu’il arrive quelque chose pour vous.

Et ce n’est pas fini !

D’autres surprises vous attendent, que vous soyez ou non présents à cette 18ème édition de Japan Expo, Wakanim s’occupe de vous afin de fêter cette nouvelle saison qui démarre. Restez à l’écoute sur notre page Facebook, Twitter, ou bien directement sur notre stand durant tout le festival Japan Expo !

A bientôt !

L’équipe Wakanim.