Touken Ranbu: The Musical

Adapté d’un jeu mobile, la comédie musicale Touken Ranbu: The Musical connaît un succès grandissant au Japon. À chaque performance, les Touken Danshi, acteurs, chanteurs et danseurs, séduisent le public à travers ce drame historique qui met à l’honneur l’art du sabre japonais, à mi-chemin entre traditions japonaises et pop culture.

Venez découvrir les Touken Danshi sur scène à Japan Expo les 7 et 8 juillet 2017 pour avoir un aperçu live de la comédie musicale star Touken Ranbu !

Casting

小狐丸役 北園 涼 RYO KITAZONO dans le rôle de Kogitsunemaru

石切丸役 崎山つばさ TSUBASA SAKIYAMA dans le rôle de Ishikirimaru

岩融役 佐伯大地 DAICHI SAEKI dans le rôle de Iwatooshi

今剣役 大平峻也 SHUNYA OHIRA dans le rôle de Imanotsurugi

加州清光役 佐藤流司 RYUJI SATO dans le rôle de Kashuu Kiyomitsu

Horaires

Le vendredi 7 juillet de 17h00 à 17h30

Le samedi 8 juillet de 12h45 à 13h15