Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection et The irregular

at Magic High School au cinéma le Grand Rex (Paris)

Dans le cadre du Festival Paris Loves Anime Wakanim et All the Anime sont fiers d’annoncer les projections exceptionnelles de Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection et The irregular at Magic High School el 26 août 2017 au cinéma le Grand Rex, à Paris !

Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection

© NANOHA Reflection PROJECT

Annoncé il y a déjà quelques mois, le long-métrage Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection arrive enfin au cinéma !

Suite des films Magical Girl Lyrical Nanoha The MOVIE 1st et The MOVIE 2nd A’s (tous deux réalisés par Keizô Kusakawa), Reflection présentera une histoire originale de la saga créée par Masaki Tsuzuki, tandis que les deux premiers films n’étaient que des adaptations de la série animée.

Ce film sera disponible sur le site de Wakanim via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif.

SYNOPSIS DU FILM

La planète Eltria se meurt. Un couple de chercheurs persiste cependant à y vivre en compagnie de leurs deux filles, Amitie et Kirie, convaincus qu’ils trouveront un remède pour sauver leur monde.

Cependant, le père des deux jeunes filles finit par tomber malade, mettant ainsi fin à leur rêve.

Kirie et son amie d’enfance se rendent alors dans un monde alternatif pour quérir de l’aide.

Une fois parvenues au Japon, à notre époque, elles font une découverte qui pourrait garantir la sauvegarde d’Eltria.

The irregular at Magic High School

©2016 Tsutomu Sato/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA WORKS/MAGIC HIGH SCHOOL THE MOVIE COMMITTEE

L’une des séries les plus plébiscitées par la communauté après sa diffusion revient sous forme de film avec une histoire inédite écrite par Tsutomu Sato.

La série The irregular at Magic High School est adaptée du light novel éponyme écoulée à plus de 7,7 millions de copies au Japon.

SYNOPSIS DU FILM

Plusieurs années ont passé depuis leurs débuts dans cette établissement.

Tatsuya et sa petite soeur Miyukji entâment leur dernière année à l’école de magie.

Le frère et la soeur se rendent en compagnie de leur amis dans une villa privée sur l’île d’Ogasawara.

Ils font soudain la rencontre d’une étrange jeune fille appelée Kokoa. Tandis qu’ils apprennent que cette dernière s’est en fait échappée d’une base navale, elle fait part de son dernier souhait à Tatsuya...

