Fate/stay night[Heaven's Feel] I. presage flower vous attend au Grand Rex !

Aniplex et Wakanim sont heureux de vous annoncer la projection en avant-première de Fate/stay night [Heaven's Feel] I. presage flower le 02 février 2018 à Paris, en présence d’invités d’honneur.

LE DERNIER SCENARIO SE DÉVOILE LE 2 FÉVRIER

Fate/stay night [Heaven's Feel] I. presage flower en projection spéciale au GRAND REX de PARIS pour un évènement unique, avec invités venus du Japon.

Aniplex et Wakanim sont heureux de vous annoncer la projection évènementielle de Fate/stay night: Heaven’s Feel au Grand REX de Paris le 2 Février à 19h. A cette occasion les spectateurs et fans pourront rencontrer Tomonori Sudo, réalisateur du film, ainsi que deux membres de son équipe : Yuuichi Terao (directeur de la photographie chez ufotable, staff sur “Fate/Zero”, “Fate/stay night [Unlimited Blade Works]” et “Katsugeki TOUKEN RANBU”) mais aussi Koji Eto (Directeur Artistique chez ufotable, staff sur “Karano Kyokai”, “PSYCHO-PASS” et “Fate/stay night [Unlimited Blade Works]”), Yuma Takahashi (producteur pour la société Aniplex, staff sur les séries « Monogatari » et Qualidea Code) ainsi que Ryo Kondo (Membre du studio ufotable, staff sur “Fate/stay night [Unlimited Blade Works] et “Katsugeki TOUKEN RANBU”).

Ici débute la fin. A travers le monde les fans de la série Fate ont attendu la sortie du dernier scénario, la conclusion de la saga. Fate/stay night [Heaven's Feel] I. presage flower est le premier chapitre d’une nouvelle trilogie de films qui clôtureront enfin la série. Produit par Aniplex et le studio ufotable, réalisé par Tomonori Sudo (Fate/Zero), Fate/stay night: Heaven’s Feel a démarré premier au Box Office Japonais et poursuit sa carrière à travers le monde. La France est à présent la nouvelle étape de l’aventure.

Rejoignez-nous pour cette nuit épique du 2 Février dès 19h et célébrez le monde de Fate avec les créateurs du film. Les précommandes sont à présent ouvertes sur la billeterie du Grand REX.

Et pour les plus grands fans de Fate, un nombre extrêmement limité de places VIP sont disponibles au tarif de 65€, donnant ainsi droit à l’accès au film, un booklet officiel offert et un shikishi exclusif à faire dédicacer de la main de l’équipe du film, lors d’une rencontre très privée.

RÉSUMÉ DU FILM

Il voulait la protéger. C’était son désir le plus profond. 10 ans après "La Guerre du Saint Graal" qui vit s'affronter maîtres et leurs servants, une nouvelle guerre éclate aujourd’hui dans la ville de Fuyuki.

Shirou Emiya, le fils adoptif de Kiritsu Emiya, déjà combattant durant l’ancienne guerre, décide de prendre part à ce nouvel affrontement afin de tenir sa promesse envers Kiritsugu.

Aux côtés de Shirou se tient Sakura Matou, une jeune fille éprise de lui. Elle se rend chaque jour à son domicile pour lui préparer ses repas, apportant ainsi un peu de lumière dans sa vie.

Mais depuis le début de "La Guerre du Saint Graal", l’air environnant est devenu bien plus pesant. Les meurtres se multiplient dans la ville de Fuyuki. Shirou décide de protéger Sakura.

Aux côtés de Saber, la servante à laquelle il a fait appel, Shirou rejoint le camp du mage Rin Tohsaka et prend part à la guerre. Mais lorsque des forces obscures viennent se mêler à la bataille, la victoire semble leur échapper.

Alors n’attendez plus, et réservez dès à présent vos places !

RÉSERVEZ VOS PLACES AU GRAND REX