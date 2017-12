Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc arrive sur Wakanim.tv!

Partager

Cardcaptor Sakura : Clear Card Arc

À DÉCOUVRIR DÈS LES 7 JANVIER SUR WAKANIM.TV

L’anime Cardcaptor Sakura : Clear Card Arc est adapté du manga éponyme sorti le 3 juin 2016 au Japon et le 15 novembre 2017 en France (chez Pika Édition). Le manga a déjà atteint plus de 1,5 million de copies au Japon ! Cette nouvelle adaptation de la série est de nouveau produite par le célèbre studio MADHOUSE Inc. qui s’est notamment illustré récemment par sa participation au film Your Name.

FICHE TECHNIQUE Oeuvre originale : CLAMP Animation Production: MADHOUSE Inc. Director: Morio Asaka Series Composition: Nanase Ohkawa Script: Nanase Ohkawa

Diffusé via l’abonnement à 5€/mois ou le téléchargement définitif à 1€/épisode !

Tous les épisodes seront disponibles gratuitement.

SYNOPSIS

C’est le mois d’avril, les cerisiers sont en fleur et Sakura entame son année de cinquième. Elle y retrouve son ami Shaolan qui était retourné un temps à Hong Kong. Mais leur quotidien paisible est rapidement bouleversé par une activité anormale des cartes de Clow. De mystérieux évènements s’enchaînent dans la ville de Tomoeda. Sakura est alors guidée par la « clé » rencontrée en rêve. La collecte des cartes reprend de plus belle ! C’est alors qu’une nouvelle élève fait son apparition…

Fiche de la série:

CLIQUEZ ICI