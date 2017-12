Partager

TOP 20 des anime les plus attendus au Japon cet hiver

Voici un TOP 20 des anime les plus attendus au Japon cet hiver. À la 3ème place, nous retrouvons notamment l'anime Cardcaptor Sakura: Clear card Arc que vous pourrez retrouver sur Wakanim.tv dès le mois de janvier !

1.The Disastrous Life of Saiki K.

2.Fate/Extra Last Encore

3.Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc

4.Overlord II

5.Zoku Touken Ranbu: Hanamaru.

6.Karakai Jōzu no Takagi-san

7.Violet Evergarden

8.Ryūō no Oshigoto!

9.The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments

10.A Place Further Than the Universe

11.Dagashi Kashi 2

12.Pop Team Epic

13.Idolish 7

14.Yowamushi Pedal Glory Line

15.DARLING in the FRANKXX

16.Death March to The Parallel World Rhapsody

17.Basilisk: Ōka Ninpōchō

18.Koi wa Ameagari no You ni

19.Dame×Prince Anime Caravan

20.Slow Start

Source: ANN