Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online rejoint le catalogue de Wakanim

La saga Sword Art Online est de retour en série animée et se déploie dans Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online. Adaptée du light novel écrit par Keiichi Sigsawa et illustré par Kohaku Kuroboshi, cette série dérivée met en scène de nouveaux personnages au prise avec un tout nouveau jeu mortel : GGO.

SYNOPSIS DE LA SÉRIE

Llenn est une gameuse qui évolue en solo dans le monde de l’acier et des flingues, Gun Gale Online. Elle aime tout ce qui est mignon et est toute revêtue de rose. Son sérieux et son assiduité au jeu lui ont conféré nombre de compétences. Un jour, elle s’éveille au plaisir de chasser les joueurs, le PK, et se prend au jeu, on la surnomme même La Démone Rose. Llenn fait alors la rencontre de la belle et mystérieuse Pitohui , avec qui elle s’entend parfaitement. Sur les conseils de cette dernière, elles décident de participer à l’event « Squad Jam » .

