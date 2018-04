Steins;Gate 0 rejoint le catalogue Wakanim !

Partager

Le 11 avril, découvrez le thriller de science-fiction Steins;Gate 0 en simulcast sur Wakanim ! Cette nouvelle série est la suite directe de Steins;Gate, à l'origine un visual novel à succès créé par 5pb et Nitroplus, et adapté en anime par le studio White Fox en 2011. En France, la série est également éditée en DVD et Blu-ray par Dybex.

Ancrée à Akihabara, le quartier tokyoïte emblématique de la culture Otaku, la série suit les aventures de Rintaro Okabe, savant fou autoproclamé et de son groupe d'amis, qui ont réussi à customiser un four micro-onde pour envoyer des e-mails dans le passé - rien que ça. Dans cette nouvelle saison, Okabe se retrouve coincé dans une ligne d'univers de l'Attracteur Beta, en novembre 2010. Dans cette ligne, Okabe a renoncé à sauver Kurisu, après l'échec sanglant de sa première tentative. Plongé dans le désespoir, il est tourmenté par les flashbacks des autres lignes d'univers... Son équipe, qui assiste à sa descente aux enfers, décide de réagir.

Dirigé par Kenichi Kawamura (Black Lagoon) et animé par le studio White Fox, avec Jukki Hanada (Beyond The Boundary, Abenobashi Magical Shopping Street, No Game No Life, Natsume Yujincho) à la composition de la série et Tomoshige Inayoshi (Battle Spirits: Sword Eyes, Bleach, Code Geass) au design des personnages, Steins;Gate 0 promet de faire honneur à l'œuvre d'origine, pour le plus grand bonheur des fans comme des néophytes !

SYNOPSIS DE LA SÉRIE

Le lien manquant de l’annulateur.

Une errance infinie à travers d'innombrables lignes d’univers. Au cours de ce rude voyage, Okade a finalement abandonné l’idée de sauver Kurisu de son destin funeste. Ainsi, il revient sur les bancs de l’université et s’enlise dans un quotidien banal. Cependant, Okabe qui se rend régulièrement dans une clinique psychiatrique sans pouvoir panser la blessure qui déchire son cœur, rejette peu à peu son alter égo de savant fou autoproclamé.

STAFF

Oeuvre originale : 5pb & Nitroplus

Directeur : Kenichi Kawamura

Composition de la série : Jukki Hanada

Design des personnages : Tomoshige Inayoshi

Directeur du son : Takayuki Yamaguchi

Musique : Takefumi Kanaya

Animation : White Fox

Production : Future Gadget Lab

Steins;Gate 0 sera diffusé via l'abonnement Premium à 5€/mois et disponible en téléchargement définitif à 1€/épisode ! Tous les épisodes seront disponibles gratuitement après 7 jours.