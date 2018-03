Les business days Anime Japan : A la recherche des futures pépites de l’animation

Partager

Ce weekend à Tokyo a lieu la convention Anime Japan. Nichée au cœur du quartier d’Odaiba, dans le prestigieux Tokyo Big Sight (aperçu dans Steins;Gate !), l’évènement rassemble plus de 150 000 personnes sur deux jours. Là-bas, les fans pourront rencontrer plus d’une centaine d’exposants venus présenter leurs nouvelles séries et produit dérivés, ainsi que prendre part aux nombreuses conférences publiques durant lesquelles seront annoncées les plus grandes nouvelles du printemps du monde l’animation !

Mais avant l’ouverture des portes au public ce samedi, c’est dans une autre salle, un peu à l’écart, que se déroulent les Business Days. L’occasion pour les professionnels de l’animation du monde entier de se rencontrer et d’échanger afin de préparer le futur des anime. Comme chaque année, Wakanim était de la partie, envoyant une délégation depuis le bureau Français, pour échanger autour des saisons à venir. Il nous a semblé important de vous raconter ce qui s’y passe, ce que l’on a vu, et en quoi vous, les fans, êtes au cœur de notre démarche.

Nous avons pu rencontrer tous les studios de distribution japonais, qui nous ont présenté leurs futurs titres, des saisons d’avril jusqu’à juillet, avec parfois quelques premières infos sur octobre et au-delà. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les séries déjà annoncées, mais aussi de découvrir en avant-première les hits de demain ! Les producteurs viennent souvent avec des dossiers de présentation, bande annonce si possible ou même exemplaires du manga lorsqu’il s’agit d’une adaptation d’un titre pas encore traduit chez nous. Autant d’informations qui nous aident à capter l’essence du titre et de se faire une première idée de son potentiel.

Ces rendez-vous sont aussi l’occasion de faire suivre vos retours et commentaires sur les séries que nous diffusons déjà. Fans de Sakura, sachez que votre enthousiasme a bien été transmis chez Kodansha ! Nous parlons subtilités de traduction (alors, Casshern ou Casshan ?), différences d’appréciation d’un territoire à l’autre et envies de notre public à travers l’Europe. De leur côté, les ayant-droits sont curieux, veulent savoir ce qui vous plaît, ce que vous attendez et comment nous pouvons continuer à avancer main dans la main pour vous proposer des simulcasts de qualité. Ces collaborations, qui durent parfois depuis des années, sont autant d’occasions de retrouvailles entre notre équipe et les leurs. Une relation de travail qui s’étend parfois jusqu’à un déjeuner, un dîner, où l’on essaiera de tirer de nouvelles infos. Une nouvelle saison pour Haikyū!! peut-être ? Nos amis ne diront malheureusement rien.

Entre deux meetings, c’est le moment de comparer nos notes avec nos partenaires comme les éditeurs de DVD/Blu Ray tel @Anime en France ou bien Peppermint en Allemagne. Quels sont les titres qui nous ont tapé dans l’œil ? Comment peut-on faire pour s’organiser et proposer le meilleur line-up, qu’il soit numérique ou physique ? Presse et conventions sont également de la partie, nous saluons les équipes de Coyote Magazine et nous échafaudons déjà nos plans pour la prochaine édition de la Japan Expo. Tout le monde y va son analyse, ses commentaires, ses pronostics. A aucun autre moment de l’année nous ne sentons d’aussi prêt battre le pouls du monde de l’animation.





Mais le temps presse, et ces journées pro passent vite. Demain, la convention s’ouvre au public, et nous avons hâte d’en prendre plein des yeux. Une expérience que nous ne manquerons pas de vous partager, en direct sur les réseaux sociaux, et bientôt ici, dans un nouvel article. Puis il faudra rentrer, lancer la saison d’Avril et, déjà, préparer Juillet, Octobre, afin de vous proposer, comme nous essayons de le faire depuis bientôt dix ans, le meilleur de l’animation japonaise, dans les meilleures conditions possibles, et en partenariat avec producteurs et studio qui nous font confiance.

Nous espérons avoir pu un peu lever le voile sur cette partie trop souvent invisible de notre activité, et voulions vous redire, encore et encore, à quel point votre soutien et nos retours nous tiennent à cœur, et voyagent jusqu’au Japon.

Toute l’équipe Wakanim et nos partenaires Japonais vous remercient pour votre passion. A très bientôt !

L’équipe Wakanim au Japon