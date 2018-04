Sword Art Online -Alicization- Entretien avec les réalisateurs Ono Manabu et Itô Tomohiko

Partager

Alors que le premier teaser de SWORD ART ONLINE – Alicization – vient d’être révélé, le réalisateur de la saga Sword Art Online, Itô Tomohiko, et le réalisateur de la nouvelle saison tant attendue, Ono Manabu, échangent leurs sentiments sur la série lors d’un entretien exclusif. Suivez le guide, en français dans le texte !

--L'adaptation animée Sword Art Online -Alicization- a enfin été annoncée. Tout d'abord, Monsieur Itô, dîtes-nous quelle a été votre réaction en entendant cette nouvelle.



Itô Tomohiko : J’ai lu l’œuvre originale en ligne à peu près au moment de l'adaptation de la série en anime, alors je connaissais déjà l'arc Alicization avant même de travailler sur la saison 1. Seulement, à l’époque, j’avais le sentiment qu’il serait difficile de le porter à l'écran. Bien sûr, je me disais aussi que ce serait bien de pouvoir adapter l’œuvre originale jusqu’à l'arc Alicization ... C'est pour cette raison que, sans savoir qui allait être en charge, j’ai réalisé la dernière scène du film en pensant « Reprenez ce flambeau ! »

--C’était donc le sens caché derrière la dernière scène du film Sword Art Online : Ordinal Scale. Monsieur Ono, racontez-nous comment vous en êtes venu à assumer le poste de réalisateur ?



Itô Tomohiko : Quand est-ce que vous en avez entendu parler pour la première fois déjà ?

Ono Manabu : Au moment de la projection privée du film, il me semble. Mais même avant cela, j'avais déjà entendu dire par le personnel d'Aniplex qu'ils prévoyaient d'adapter l'intégralité de l'œuvre originale, y compris les arcs à paraître.

--Monsieur Ono, pour quelles raisons avez-vous accepté de réaliser de l'arc Alicization ?



Ono Manabu : Sword Art Online est une série populaire qui connaît un grand succès, avec une saison 1, une saison 2 et un film, alors bien évidemment, j'ai pris en considération la pression qui m’attendait en acceptant un tel poste. Cependant, j'ai senti que c'était ma seule chance de pouvoir travailler sur une œuvre de cette ampleur. La réalisation d’une série télévisée est difficile, autant moralement que physiquement, mais en tenant compte de ma condition actuelle, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour le faire. C'est une des principales raisons.

--Quelles impressions vous a laissé l'arc Alicization?

Itô Tomohiko : Pour commencer, l'échelle du récit est plus importante : non seulement l'histoire est longue mais il faut aussi représenter les combats. À l’époque, je me suis demandé comment j’allais bien pouvoir faire pour l’adapter à l’écran. Lorsque j'ai lu l'œuvre originale, j’ai eu le sentiment qu'il faudrait au moins 10 ans pour arriver jusqu’à cet arc en partant de l'adaptation de la saison 1. Ono Manabu : J'ai eu la même impression que Monsieur Itô. L'histoire prend de l’ampleur et le contenu devient plus sombre. Je peux comprendre le sentiment de Monsieur Itô en disant qu'il aurait fallu au « moins 10 ans » à l'époque où il a lu l'œuvre originale, néanmoins, les différentes technologies se sont améliorées depuis et je pense que c'est désormais quelque chose que nous sommes en mesure d’animer pour la télévision. Une partie de moi croit aussi que nous sommes prêts à relever ce défi. Itô Tomohiko : De nouveaux personnages font leur apparition et l'intrigue prend justement un nouveau tournant, n’est-ce pas le bon moment pour changer de réalisateur ? (rires) C'est une bonne chose qu’Alice et Eugeo soient introduits sous la patte de Monsieur Ono. Ono Manabu : Je vous remercie. Comme l’a expliqué Monsieur Itô, avec l'arc Alicization, le ton de l'œuvre change radicalement et c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce poste. Néanmoins, le character design ne change pas et avec Adachi [Shingo, NDLT] aux commandes, la colonne vertébrale de l’œuvre reste la même. J'aimerais apposer ma propre griffe dans la façon d’introduire le nouveau cadre et les nouveaux personnages.

Ono Manabu : En prenant la suite des précédentes adaptations de la saga Sword Art Online, je voudrais adapter avec soin ce qui fait le charme de l'œuvre originale. Itô Tomohiko : J’ai été rassuré d’apprendre que Monsieur Ono, qui a déjà de nombreux excellents anime à son actif, était en charge de l’adaptation.

--Et quelles impressions gardez-vous des précédentes productions de la saga Sword Art Online Monsieur Ono ?

Ono Manabu : J'ai regardé le premier épisode de la série lors de sa diffusion au Japon Pour moi, c'était un premier épisode idéal, qui attisait vraiment la curiosité : on pouvait y voir le charme de Kirito et d'Asuna, des scènes d'action impressionnantes et combien le concept de l'histoire était intéressant. Dans l'ensemble, j'ai été séduit par la façon dont les personnages confrontaient leurs sentiments sans aucune retenue. On pouvait y percevoir des émotions humaines à l'état brut. L’arc Alicization dégage également cette même impression, alors réussir à la porter à l’écran à ma manière est un défi que j'aimerais essayer de relever.

Itô Tomohiko : Lorsque j'ai appris que Monsieur Ono, qui a déjà de nombreux excellents anime à son actif, avait accepté le poste, j'ai été rassuré. Jusqu'à présent, on me disait un peu partout : « J'attends l'arc Alicization avec impatience », alors c'est comme si on m'avait enlevé un poids des épaules depuis que je peux enfin dire : « Je ne suis plus le réalisateur. »

Ono Manabu : J'aimerais pouvoir prendre la suite des événements des saisons 1 et 2 ainsi que du film, tout en continuant à transmettre ce qui fait le charme de la série Swort Art Online jusqu'au bout.

--Monsieur Ono, concrètement, quel genre d’œuvre voudriez-vous réaliser avec l'arc Alicization ?

Ono Manabu : Au début de l'arc Alicization, l'amitié entre Kirito et Eugeo est l'un des principaux éléments représentés, c’est pourquoi j’aimerais également mettre l’accent sur cette amitié entre deux garçons dans la version animée et toucher le cœur des téléspectateurs. Cela implique notamment de montrer l’apparence de Kirito à 11 ans, un autre point important est donc de savoir comment lui donner l’attitude d'un garçon de cet âge. Si les téléspectateurs commencent à attendre le prochain épisode avec impatience en regardant l'anime, alors j'aurais relevé le défi.

--Pour conclure, Monsieur Itô, avez-vous des conseils à donner à Monsieur Ono ?

Itô Tomohiko : Pendant la production de Sword Art Online, il y a beaucoup de blessés et de malades, des réalisateurs qui perdent connaissance et sont emmenés en ambulance (rires) ou encore des character designers qui se cassent un os ou deux, alors prenez bien soin de vous ! Ono Manabu : Je vous remercie. Je passerai un examen médical complet avant que les choses sérieuses ne commencent. (rires) Itô Tomohiko : J’espère que les téléspectateurs pourront attendre avec impatience l’arc Alicization de Monsieur Ono !

