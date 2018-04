GeGeGe no Kitarô rejoint le catalogue Wakanim !

Partager

GEGEGE NO KITARÔ

LA SÉRIE CULTE D’ÉPOUVANTE DÉBARQUE SUR WAKANIM.TV

Wakanim est fier d’annoncer l’arrivée de GeGeGe no Kitarô en simulcast le 22 avril sur Wakanim.tv ! Produit à l’occasion du 50ème anniversaire de la série animée, il s’agit de la 6ème adaptation du manga de Shigeru Mizuki.

GeGeGe no Kitarô suit les aventures de Kitarô, un garçon né dans un cimetière après la mort de ses parents, dernier survivant de la tribu des fantômes. Il se bat pour la paix entre le monde des hommes et celui des Yôkai, ce qui implique généralement de protéger les premiers contre les ruses de ces derniers.

L'épisode 4 sera diffusé en simulcast le 22 avril à 4h30, et les premiers épisodes seront disponibles dès cette semaine sur Wakanim !

Résumé :

Le 21e siècle est bien entamé, et les gens ont presque complètement oublié l'existence des esprits et fantômes.

Mais malgré cela, dans l'ombre du monde rationnel et visible, des phénomènes inexplicables continuent de se multiplier, provoquant la confusion générale.

C'est alors qu'une jeune fille de 13 ans du nom de Mana se retrouve mêlée malgré elle à tout cela quand elle envoie une lettre au Courrier des Esprits.

C'est alors que dans un claquement de sandales apparaît Kitarô le repoussant ...

STAFF

Créateur original : Shigeru Mizuki

Réalisateur : Koji Ogawa

Composition de la série : Hiroshi Ohnogi

Character Design : Sorato Shimizu

Musique : Yasuharu Takanashi & Yaiba

Studio : Toei Animation

GeGeGe no Kitarô sera diffusé tous les dimanches à 4h30 via l’abonnement à 5€/mois !