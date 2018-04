Le film Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection sur Wakanim !

Partager

Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection

LE FILM ÉVÉNEMENT REJOINT LE CATALOGUE WAKANIM

Wakanim est fier d’annoncer l’arrivée du film Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection sur Wakanim.tv ! Suite des films Magical Girl Lyrical Nanoha The MOVIE 1st et The MOVIE 2nd A’s, tous deux adaptés de la série animée, Reflection présentera pour sa part une histoire originale de la saga créée par Masaki Tsuzuki.

Magical Girl Lyrical Nanoha est une série télévisée d’animation japonaise en 13 épisodes qui a été diffusée au Japon en 2004. C’est la première partie d’une saga comptant, en 2015, quatre séries : Nanoha, Nanoha A’s, Nanoha StrikerS et Nanoha Vivid. Un premier film d’animation adapté de la saison une est sorti le 23 janvier 2010 et un second film adapté de la saison deux est sorti le 14 juillet 2012. Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection est le troisième film adapté de la série.

AJOUTER À MA WATCHLIST

Résumé :

La planète Eltria se meurt. Un couple de chercheurs persiste cependant à y vivre en compagnie de leurs deux filles, Amitie et Kirie, convaincus qu’ils trouveront un remède pour sauver leur monde. Cependant, le père des deux jeunes filles finit par tomber malade, mettant ainsi fin à leur rêve. Kirie et son amie d’enfance se rendent alors dans un monde alternatif pour quérir de l’aide. Une fois parvenues au Japon, à notre époque, elles font une découverte qui pourrait garantir la sauvegarde d’Eltria.

CONSULTER LA PAGE DU FILM

STAFF

Créateur original : Masaki Tsuzuki

Réalisateur : Takayaki Hamana

Script : Masaki Tsuzuki

Character Design : Kana Hashidate

Theme song : Nana Mizuki

Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection sera disponible uniquement via l’abonnement à 5€/mois !