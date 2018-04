Wakanim lance sa première campagne de pub avec voiceover !

Partager

La saison d’avril actuellement en cours sur Wakanim est l’une des plus exceptionnelles de notre histoire, avec la reprise de séries cultes comme Tokyo Ghoul :re et Steins;Gate 0, la continuité des hits Record of Grancrest War et Cardcaptor Sakura : Clear Card, mais aussi des adaptations attendues avec Persona5 The Animation et SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE "GUN GALE ONLINE" !

Et c’est sur ces deux titres que nous avons choisi de nous appuyer pour promouvoir et faire découvrir l’offre Wakanim au plus grand nombre, avec nos premières campagnes publicitaires réalisées avec l’aide d'un comédien professionnel !

Ces vidéos sont actuellement en diffusion sur Youtube, et nous tenions à également vous les partager, car c’est grâce à vous, et pour vous, que Wakanim continue de grandir, afin de continuer à vous proposer les meilleurs titres, dans les meilleures conditions possibles.

Cette campagne n’est qu’une étape supplémentaire dans notre développement, et fait partie d’une série d’initiatives mises en place pour valoriser à la fois notre service, mais aussi l’animation japonaise légale, en France et dans le reste de l’Europe.

A très bientôt sur Wakanim !

L’équipe Wakanim.