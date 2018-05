Vos questions sur Tokyo Ghoul: re

Partager

Vous avez de nombreuses questions concernant Tokyo Ghoul: re, la nouvelle série issue de la saga Tokyo Ghoul actuellement en diffusion sur Wakanim, c'est pourquoi nous vous avons concocté cette FAQ !

Où peut-on suivre la série Tokyo Ghoul: re ?

➡ Cette série est disponible légalement exclusivement sur la plateforme de WAKANIM. Pour y accéder, vous devez posséder un compte abonné (5€/mois) ou acheter un ou l’intégralité des épisodes (à partir d’un euro par épisode).

Quand sortent les nouveaux épisodes ?

➡ WAKANIM suit la diffusion de ce programme à la télévision japonaise et met à disposition un nouvel épisode chaque semaine, tous les mardis à 17h00 – soit une heure après la diffusion japonaise. Le fichier de téléchargement est mis à disposition à minuit, soit quelques heures après la version streaming.

Pourquoi ne diffusez-vous pas gratuitement la série Tokyo Ghoul: re ?

➡ Tokyo Ghoul est une série interdite aux moins de seize ans en France en raison de la présence de scènes violentes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. En France, le CSA n’autorise pas la diffusion gratuite de tels programmes, c’est pourquoi cette série est uniquement disponible dans notre abonnement ou à l’achat.

Y aura-t-il une version française pour Tokyo Ghoul: re ?

➡ A l'heure actuelle, Wakanim diffuse Tokyo Ghoul: re en version originale sous-titrée. Nous ne disposons pas d'information concernant une éventuelle version française pour le moment - nous vous tiendrons bien évidemment informés si la situation venait à évoluer.

Peut-on suivre Tokyo Ghoul: re si nous n’avons pas lu le manga ?

➡ Tokyo Ghoul: re est l’adaptation du manga éponyme de Sui Ishida. L’intrigue se déploie dans le même univers que Tokyo Ghoul, et se situe deux ans après les événements de Tokyo Ghoul √A. Des références à Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul √A sont présentes dans le récit, mais pas indispensable à la compréhension générale de l’histoire.



En conclusion, vous pouvez regarder Tokyo Ghoul: re sans avoir lu le manga, et même sans avoir vu Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul √A – mais comme ces deux séries sont accessibles en intégralité via l’abonnement premium, pourquoi se priver d’une petite séance de binge watching ? 😉

Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, nous vous répondrons au plus vite !